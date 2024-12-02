Українці можуть спрямувати кошти, отримані в межах «зимової єПідтримки», на придбання військових облігацій та підтримати військових. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
2 грудня 2024, 15:58
«Тисяча Зеленського»: Українці можуть спрямувати кошти на купівлю ОВДП. Як це зробити
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Що відомо
Зазначається, що номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн. Інвестовані кошти спрямують на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, зокрема на видатки сектору безпеки й оборони.
При цьому жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде.
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Як придбати військові облігації через «Дію»
- у «Послугах» необхідно знайти розділ військові облігації;
- обрати тип облігацій за назвою українських міст чи територій;
- обрати банк чи брокера, у якого можна купити облігації;
- вести контактні дані і обрати картку єПідтримка, на яку надійдуть виплати через деякий час;
- перевірити та відправити запит до обраного партнера;
- підписати документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатити облігації.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», з 1 грудня, українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».
Джерело: Мінфін
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