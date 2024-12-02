Українці за добу подали 2,5 мільйона заявок на «Тисячу Зеленського»

2 500 000+ заяв про Зимову єПідтримку за добу. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Цікаві цифри

на дітей подали 551 000+ заяв;

64 % користувачів жінки, 36 % — чоловіки;

середній вік — 30−40 років.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з 1 грудня, українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.

Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.

Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.

Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

Зайдіть у застосунок «Дії»

У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»

Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»

Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»

Виберіть рахунок для виплати

Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»

Дочекайтеся виплату й розпоряджайтеся коштами.

Читайте також: Тисяча Зеленського: петиція про зміну програми набрала 25 тис