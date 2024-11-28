Біткоїнами володіють лише 0,01% публічних компаній у світі — OKG Research

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефоновКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 листопада 2024, 19:10

Біткоїнами володіють лише 0,01% публічних компаній у світі — OKG Research

Тільки 0,01% публічних компаній у світі володіють біткоїнами, у зв’язку з цим ринок, як і раніше, перебуває в «елітній експериментальній стадії». Це випливає зі звіту експертів OKG Research, пише incrypted.

Тільки 0,01% публічних компаній у світі володіють біткоїнами, у зв’язку з цим ринок, як і раніше, перебуває в «елітній експериментальній стадії».
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

У статті аналітик Хеді Бі розбирає різні фактори впливу на стрибок біткоїна в листопаді 2024 року. Зростання ціни активу на понад 40% він називає разовим явищем, ставлячи значно вище той факт, що ФРС знизила процентну ставку.

Подальше просідання нижче $93 000, на думку Бі, пов’язане з геополітичною обстановкою на Близькому Сході. Як обґрунтування своєї тези аналітик навів як приклад золото і нафту, котирування на які теж впали.

Читайте: Як просто зберігати та користуватись криптовалютою: 7 гаманців, які допоможуть це зробити

Він також зазначив, що спотовим біткоїн-ETF вдалося подолати «критично важливий поріг» у 5%. З моменту запуску в січні 2024 року частка пропозиції біткоїна під контролем цих фондів досягла і перевищила зазначене значення.

Підвищення державних видатків, зумовлене зниженням відсоткової ставки, розблокувало ліквідність, а наявність біржових фондів на базі біткойна «відчинила двері» інституціоналам, що і є основним драйвером зростання біткойна.

Водночас лише 0,01% публічних компаній у світі володіють біткоїнами. Це означає, що трейдери бачать тільки «верхівку айсберга купівельної спроможності інституціоналів», ринок водночас усе ще перебуває у стадії «елітного експерименту», вважає експерт.

Він відзначив прогноз колег з Ouke Cloud Chain, які вважають, що 2025 року в біткоїн надійде близько $2,28 трлн. На їхню думку, це підштовхне курс до позначки в $200 000.

«У поточній макроекономічній ситуації, попри короткострокові коливання, дефіцит, децентралізація і фіксована пропозиція у 21 млн BTC залишаються незмінними. І процес переходу активу до ролі сховища вартості прискорюється, оскільки установи та лістингові компанії конкурують за розподіл», — підкреслив аналітик.

За даними ресурсу BitcoinTreasuries, на публічні компанії, які офіційно оголосили про інвестиції в біткоїни з тією чи іншою метою, припадає частка пропозиції активу у 2,4%.

Більша частина від цього припадає на запаси фірми MicroStrategy — 1,8%:

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами