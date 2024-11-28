Біткоїнами володіють лише 0,01% публічних компаній у світі — OKG Research

Тільки 0,01% публічних компаній у світі володіють біткоїнами, у зв’язку з цим ринок, як і раніше, перебуває в «елітній експериментальній стадії». Це випливає зі звіту експертів OKG Research, пише incrypted.

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Що відомо

У статті аналітик Хеді Бі розбирає різні фактори впливу на стрибок біткоїна в листопаді 2024 року. Зростання ціни активу на понад 40% він називає разовим явищем, ставлячи значно вище той факт, що ФРС знизила процентну ставку.

Подальше просідання нижче $93 000, на думку Бі, пов’язане з геополітичною обстановкою на Близькому Сході. Як обґрунтування своєї тези аналітик навів як приклад золото і нафту, котирування на які теж впали.

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Він також зазначив, що спотовим біткоїн-ETF вдалося подолати «критично важливий поріг» у 5%. З моменту запуску в січні 2024 року частка пропозиції біткоїна під контролем цих фондів досягла і перевищила зазначене значення.

Підвищення державних видатків, зумовлене зниженням відсоткової ставки, розблокувало ліквідність, а наявність біржових фондів на базі біткойна «відчинила двері» інституціоналам, що і є основним драйвером зростання біткойна.

Водночас лише 0,01% публічних компаній у світі володіють біткоїнами. Це означає, що трейдери бачать тільки «верхівку айсберга купівельної спроможності інституціоналів», ринок водночас усе ще перебуває у стадії «елітного експерименту», вважає експерт.

Він відзначив прогноз колег з Ouke Cloud Chain, які вважають, що 2025 року в біткоїн надійде близько $2,28 трлн. На їхню думку, це підштовхне курс до позначки в $200 000.

«У поточній макроекономічній ситуації, попри короткострокові коливання, дефіцит, децентралізація і фіксована пропозиція у 21 млн BTC залишаються незмінними. І процес переходу активу до ролі сховища вартості прискорюється, оскільки установи та лістингові компанії конкурують за розподіл», — підкреслив аналітик.

За даними ресурсу BitcoinTreasuries, на публічні компанії, які офіційно оголосили про інвестиції в біткоїни з тією чи іншою метою, припадає частка пропозиції активу у 2,4%.

Більша частина від цього припадає на запаси фірми MicroStrategy — 1,8%: