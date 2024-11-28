Україна наступного року отримає $22 мільярди від заморожених активів рф

Із $50 мільярдів, які планується залучити за рахунок знерухомлених російських активів, перша частина у розмірі $22 мільярдів надійде в Україну у 2025 році. Про це під час пресконференції повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Укрінформ.

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Що відомо

За словами Марченка, решта коштів надходитиме протягом 2026−2027 років. Водночас у разі виникнення додаткових військових потреб частка фінансування на 2025 рік може бути істотно збільшена.

Механізм надання коштів буде враховано при укладанні конкретних кредитних договорів з урахуванням специфіки кожного партнера.

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«Деякі партнери частину своїх коштів дають конкретно на військові потреби. Деякі партнери категорично не можуть фінансувати ці видатки…» — пояснив Марченко.

Нагадаємо

У жовтні 2024 року, у Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко та міністерка фінансів США Джанет Єллен підписали спільну заяву про надання Україні $20 млрд у межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7

Загальний обсяг фінансування в межах механізму ERA становить $50 млрд, які планується залучити за рахунок доходів від заморожених російських активів.