Після ракетної атаки світла у Києві не буде більшу частину дня (нові графіки)

Ворог вночі наніс чергову масовану атаку по енергетиці України. Компанія ДТЕК оприлюднила нові графіки відключень електроенергії для Києва, Київської та Одеської областей на 28 листопада.

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«Згідно з новими командами Укренерго маємо оновлені графіки відключень на сьогодні», — йдеться в повідомленні.

Графіки для Києва

Графіки для Київської області

Графіки для Одеської області

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що через масований обстріл в Україні сьогодні ввели екстрені відключення світла.