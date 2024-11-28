Ворог вночі наніс чергову масовану атаку по енергетиці України. Компанія ДТЕК оприлюднила нові графіки відключень електроенергії для Києва, Київської та Одеської областей на 28 листопада.
28 листопада 2024, 11:04
Після ракетної атаки світла у Києві не буде більшу частину дня (нові графіки)
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«Згідно з новими командами Укренерго маємо оновлені графіки відключень на сьогодні», — йдеться в повідомленні.
Графіки для Києва
Графіки для Київської області
Графіки для Одеської області
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що через масований обстріл в Україні сьогодні ввели екстрені відключення світла.
Джерело: Мінфін
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