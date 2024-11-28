Після ракетної атаки світла у Києві не буде більшу частину дня (нові графіки)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефоновКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 листопада 2024, 11:04

Після ракетної атаки світла у Києві не буде більшу частину дня (нові графіки)

Ворог вночі наніс чергову масовану атаку по енергетиці України. Компанія ДТЕК оприлюднила нові графіки відключень електроенергії для Києва, Київської та Одеської областей на 28 листопада.

Ворог вночі наніс чергову масовану атаку по енергетиці України.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Згідно з новими командами Укренерго маємо оновлені графіки відключень на сьогодні», — йдеться в повідомленні.

Графіки для Києва

Графіки для Київської області

Графіки для Одеської області

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що через масований обстріл в Україні сьогодні ввели екстрені відключення світла.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Игорь УА
Игорь УА
28 листопада 2024, 11:39
#
Пленную русню и местных колаборантов к трансформаторам привязывать, на цепь сажать. Может не будут своих валить?
+
0
eljaaff
eljaaff
28 листопада 2024, 12:06
#
Так делают исключительно настоящие Воины Света- которые борются за все хорошее со всем плохим…
+
0
Игорь УА
Игорь УА
28 листопада 2024, 12:33
#
А как вот вам, местным ватанам пророссийским, когда сидите в убежищах под ракетами своих братишек, комфортно вообще? О чем вы думаете в этот момент? Просто интересно.
+
+12
Mini Mi
Mini Mi
28 листопада 2024, 13:05
#
Канешна будут, даже не сомневайся. В отношении к мясу и наши власти и российские это реально «адин народ».
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
28 листопада 2024, 13:17
#
Соотношение пленных 1 к 5. Не так уж и много этих российских пленных. А если меняют 1 к 1, то сейчас каждый пленный ценен в качестве обменного фонда. Грубо, и ка кне цинично российски пленный является ценным украиснким активом. Или пассивом как хотите.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають agsmith15, eljaaff и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами