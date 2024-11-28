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28 листопада 2024, 12:46

Лагард закликала Європу «купувати американське», щоб уникнути торгової війни з Трампом

Глава Європейського центрального банку Крістіна Лагард закликала європейських лідерів співпрацювати з Дональдом Трампом щодо мит і закуповувати більше товарів, вироблених у США, про це вона заявила в інтервʼю Financial Times.

Глава Європейського центрального банку Крістіна Лагард закликала європейських лідерів співпрацювати з Дональдом Трампом щодо мит і закуповувати більше товарів, вироблених у США, про це вона заявила в інтервʼю Financial Times.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо каже ЛагардГлава ЄЦБ заявила, що ЄС необхідно «не вживати заходів у відповідь, а вести переговори» з обраним президентом США, який пригрозив запровадженням мит.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що каже Лагард

Глава ЄЦБ заявила, що ЄС необхідно «не вживати заходів у відповідь, а вести переговори» з обраним президентом США, який пригрозив запровадженням мит.

Лагард попередила, що торговельна війна ні в чиїх інтересах і призведе до «глобального скорочення ВВП». Націлившись на заяви Трампа про те, що він може «зробити Америку знову великою», глава ЄЦБ заявила: «Як ви зробите Америку знову великою, якщо світовий попит падає?».

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Вона заявила, що Європа повинна мати справу з другим терміном Трампа, використовуючи «стратегію чекової книжки», в рамках якої вона пропонує «купити певні речі у Сполучених Штатів», такі як скраплений природний газ та оборонне обладнання.

«Це кращий сценарій, ніж чиста стратегія відплати, яка може призвести до процесу „око за око“, де ніхто насправді не є переможцем», — сказала президент ЄЦБ.

Європейська комісія, яка відповідає за торговельну політику 27 держав-членів ЄС, все ще розмірковує над тим, як відреагувати на плани Трампа.

За словами чиновників, які беруть участь у підготовці, обговорюється збільшення закупівель американської продукції, включаючи сільськогосподарську, а також СПГ та зброю.

ЄС також готується дозволити американським компаніям брати участь в ініціативах щодо підтримки спільних військових закупівель за рахунок коштів платників податків ЄС та більш тісно співпрацювати з Білим домом у питаннях його торговельної та геополітичної політики щодо Китаю.

Лагард додавши, що Європа також має використовувати результати виборів у США, щоб підштовхнути такі необхідні зміни в економіці, яка з усіх сил намагається встигнути за своїми конкурентами.

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«Європа відстає. Але я не сказала б, що Європа не може наздогнати», — сказала вона.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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