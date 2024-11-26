Трамп в перший день президентства обіцяє підняти тарифи на товари з Китаю, Мексики й Канади

Трамп обіцяє в перший день президентства підняти тарифи на товари з Китаю, Мексики й Канади. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що підвищить тарифи на товари з Мексики, Канади й Китаю вже в перший день перебування в Білому домі.

За його словами, це стане відповіддю на нелегальну імміграцію з цих країн та наркотики, що проникають через кордон.

«20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягувати з Мексики й Канади 25% мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів, попри безглузді відкриті кордони, — повідомив обраний президент. — Цей тариф діятиме, доки наркотики, зокрема фентаніл, та всі нелегали не припинять вторгнення в нашу країну!»

На переконання Трампа, і Мексика, і Канада можуть «легко розв’язати цю давно назрілу проблему».

Крім того, Штати стягуватимуть додаткове мито в розмірі 10% — понад будь-які інші тарифи — на всі китайські товари, що ввозяться до країни. «Я мав багато розмов з Китаєм про величезну кількість наркотиків, зокрема фентанілу, які надходять до Сполучених Штатів, але безрезультатно, — заявив Трамп.

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