Акції європейських автовиробників падають на тлі обіцянок Трампа щодо тарифів

Акції європейських автовиробників впали, оскільки трейдери відреагували на те, що обраний президент Дональд Трамп пообіцяв великі тарифи для Канади, Мексики та Китаю — новина, яка викликала занепокоєння з приводу потенційної глобальної торгівельної війни. Про це повідомляє Reuters.

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Кошик європейських акцій автомобільних компаній та запасних частин показав найгірші результати в Європі, знизившись на 1,7% порівняно з падінням на 0,7% для більш широкого індексу STOXX 600.

У своєму дописі на Truth Social Трамп заявив, що в перший же день свого перебування на посаді він запровадить 25% мита на всі товари з Мексики та Канади, а також додаткове 10% мито на товари з Китаю.

Акції німецького концерну Volkswagen впали на 2,1%, а Stellantis — виробник Chrysler, Dodge і Fiat, серед інших великих брендів, — найбільше впав на 4,1%.

Італійський брокер Intermonte заявив, що Stellantis «найбільше постраждає» від тарифів на американський імпорт з Мексики, оскільки група імпортувала 358 тис одиниць у 2023 році.

Французький виробник автозапчастин Valeo впав на 2,5%, а німецький бренд класу люкс BMW — на 1,5%. Акції Volvo Car впали більш ніж на 3%, а Daimler Truck — на 3,4%.

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