У Байдена готують виділення Україні зброї на понад $700 мільйонів

Адміністрація президента США Джо Байдена готує пакет озброєнь для України вартістю $725 мільйонів, оскільки президент, який залишає посаду, прагне зміцнити уряд у Києві перед тим, як покинути свій пост у січні. Про це повідомляє Reuters.

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Допомога США

Адміністрація Байдена планує надати різноманітну протитанкову зброю з американських запасів, щоб послабити російські війська, що наступають, в тому числі наземні міни, безпілотники, ракети Stinger і боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

Очікується, що пакет також включатиме касетні боєприпаси, які зазвичай використовуються в керованих реактивних системах залпового вогню (GMLRS), що випускаються пусковими установками HIMARS.

Зазначається, що офіційне повідомлення Конгресу про пакет озброєнь може надійти вже в понеділок, 2 грудня.

Вміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями до очікуваного підписання Байденом.

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Це різке збільшення обсягу після нещодавнього використання Байденом так званих президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA), які дозволяють США використовувати наявні запаси озброєнь для надання допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

Нещодавні оголошення про PDA зазвичай варіювалися від $125 до 250 мільйонів. За оцінками, Байден має від $4 до 5 мільярдів на PDA, вже схвалених Конгресом, які він, як очікується, використає до того, як обраний президент-республіканець Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.

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