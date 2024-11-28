З січня по вересень 2024 року в Україну було імпортовано 45361 легковий електромобіль (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.
Імпорт легкових електромобілів до України оцінено у $989 мільйонів
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Загальна митна вартість цих авто становила $989 млн. З цієї кількості новими були 12619 авто, а 32742 — вживані.
На закупку нових електромобілів імпортери витратили $334 млн. Митна вартість вживаних електромобілів становила — $655 млн.
Звідки завозили авто
Найчастіше нові BEV завозили з Китаю.
Топ-5 країн постачальників нових електромобілів
- КНР — 11131 од.;
- Японія — 472 од.;
- Німеччина — 304 од.;
- Велика Британія — 247 од.
- Бельгія — 214 од.
Лідером з поставок вживаних електромобілів були США.
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Топ-5 країн постачальників вживаних електромобілів
- США — 12602 од.;
- Німеччина — 5188 од.;
- Корея — 4193 од.;
- Велика Британія — 3165 од.;
- Китай — 2147 од.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила $3,276 млрд, що на 14% більше, ніж торік.
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