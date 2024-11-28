Імпорт легкових електромобілів до України оцінено у $989 мільйонів

З січня по вересень 2024 року в Україну було імпортовано 45361 легковий електромобіль (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

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Загальна митна вартість цих авто становила $989 млн. З цієї кількості новими були 12619 авто, а 32742 — вживані.

На закупку нових електромобілів імпортери витратили $334 млн. Митна вартість вживаних електромобілів становила — $655 млн.

Звідки завозили авто

Найчастіше нові BEV завозили з Китаю.

Топ-5 країн постачальників нових електромобілів

КНР — 11131 од.;

Японія — 472 од.;

Німеччина — 304 од.;

Велика Британія — 247 од.

Бельгія — 214 од.

Лідером з поставок вживаних електромобілів були США.

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Топ-5 країн постачальників вживаних електромобілів

США — 12602 од.;

Німеччина — 5188 од.;

Корея — 4193 од.;

Велика Британія — 3165 од.;

Китай — 2147 од.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила $3,276 млрд, що на 14% більше, ніж торік.

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