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26 листопада 2024, 11:41

У жовтні українці витратили на придбання нових легкових авто понад 11 мільярдів

На придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Про це пише «Укравтопром».

На придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн.
Фото: depositphotos

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На які авто витратили найбільше

Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

  1. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW — 1,374 млрд грн.

  2. Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 1,217 млрд грн.

  3. На третьому місці Mercedes Benz — 1,204 млрд грн.

  4. VW зібрав понад 822 млн грн — четверте місце.

  5. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault, в кишені якої 697 млн грн.

Читайте: За дев'ять місяців українці витратили на купівлю авто $3,3 мільярда. Топ-10 країн постачальників

У Топ-10 марок нових авто, на які не скупились українці у жовтні, також потрапили: Audi, Skoda, Porshe, Land Rover, Lexus.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 104,2 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила $3,276 млрд, що на 14% більше, ніж торік.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
26 листопада 2024, 11:58
#
Гривень… І тоді звучить не так пафосно.
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0
eljaaff
eljaaff
26 листопада 2024, 12:39
#
Уточните правду -в основном сейчас покупатели авто это вояки и их семьи. Те кто получают за безвести пропавших по 100 — 120 тыс, те кто на передке и нуле деньги передают, что б дома сливали… Это основная сейчас категория таких инвесторов…
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