За дев'ять місяців українці витратили на купівлю авто $3,3 мільярда. Топ-10 країн постачальників

З січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила $3,276 млрд, що на 14% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.