З січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила $3,276 млрд, що на 14% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.
25 листопада 2024, 10:15
За дев'ять місяців українці витратили на купівлю авто $3,3 мільярда. Топ-10 країн постачальників
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Звідки завозили авто
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
Топ-10 країн постачальників легкових авто
- Німеччина — 47527 од.;
- США — 37367 од.;
- Китай — 28653 од.;
- Японія — 24065 од.
- Франція — 12565 од.;
- Корея — 12497 од.;
- Чехія — 10501 од.;
- Словаччина — 10361 од.;
- Велика Британія — 10151 од.;
- Мексика — 10066 од.
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Джерело: Мінфін
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