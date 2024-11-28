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28 листопада 2024, 8:13

Шмигаль: Закон про підвищення податків президент підпише до 1 грудня

Закони про державний бюджет на 2025 рік і про зміни до Податкового кодексу будуть підписані президентом України Володимиром Зеленським уже найближчими днями і набудуть чинності 1 грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Закони про державний бюджет на 2025 рік і про зміни до Податкового кодексу будуть підписані президентом України Володимиром Зеленським уже найближчими днями і набудуть чинності 1 грудня.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного», — розповів Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що після підписання цих законів уряд отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції, а також виплати заробітної плати Сил безпеки і оборони.

Читайте: Податковий комітет підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОПів

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 15 жовтня Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав податковий законопроєкт № 11416-д і відправив до Офісу президента.

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Водночас депутати не проголосували правку, яка підвищувала військовий збір із доходів фізосіб та його запровадження для ФОПів. Не підтримав парламент і підвищення військового збору для військових, який залишився на рівні 1,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
28 листопада 2024, 9:07
#
Найвеличніший лідор сучасності підвищує податки щоб гроші спрямувати на телемарафон, вовіну 1000 підтримку, вчительську 2000 підтримку, кешбек, нове міністерство єдності
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
28 листопада 2024, 9:10
#
І гроші потрібні для заробітної плати експрокурора Хмельницької області, який продовжує працювати в прокуратурі де кожний третій інвалід
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
28 листопада 2024, 9:25
#
На Миколая подарунок українчикам від найвеличнішого кошерного!
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