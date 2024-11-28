Шмигаль: Закон про підвищення податків президент підпише до 1 грудня

Закони про державний бюджет на 2025 рік і про зміни до Податкового кодексу будуть підписані президентом України Володимиром Зеленським уже найближчими днями і набудуть чинності 1 грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Що відомо

«Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного», — розповів Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що після підписання цих законів уряд отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції, а також виплати заробітної плати Сил безпеки і оборони.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 15 жовтня Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав податковий законопроєкт № 11416-д і відправив до Офісу президента.

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Водночас депутати не проголосували правку, яка підвищувала військовий збір із доходів фізосіб та його запровадження для ФОПів. Не підтримав парламент і підвищення військового збору для військових, який залишився на рівні 1,5%.