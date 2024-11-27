Ціни на арабіку зросли до найвищого рівня з 1977 року

На тлі побоювань щодо світової пропозиції ф'ючерси на каву продовжили своє стрімке зростання в Нью-Йорку, що підштовхнуло ціни до найвищого рівня більш як за чотири десятиліття. Про це пише Bloomberg.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціни йдуть вгору

У середу арабіка — сорт, який надається спеціальному заварюванню — піднялася до 3,1845 долара за фунт, внаслідок чого найактивніші ф'ючерси досягли рівнів 1977 року, додаючи майже 70% з початку року.

Причина

Сувора посуха на початку цього року у Бразилії викликала побоювання з приводу врожаю в країні. Це сталося на тлі побоювань щодо постачання бобів з В'єтнаму після того, як під час вегетаційного періоду основна кавова зона постраждала від посухи, а на початку збору врожаю почалися сильні дощі. Ці країни є двома найбільшими світовими виробниками.

Читайте: Ціни на каву арабіка злетіли до максимуму за 27 років