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27 листопада 2024, 18:10

Ціни на арабіку зросли до найвищого рівня з 1977 року

На тлі побоювань щодо світової пропозиції ф'ючерси на каву продовжили своє стрімке зростання в Нью-Йорку, що підштовхнуло ціни до найвищого рівня більш як за чотири десятиліття. Про це пише Bloomberg.

На тлі побоювань щодо світової пропозиції ф'ючерси на каву продовжили своє стрімке зростання в Нью-Йорку, що підштовхнуло ціни до найвищого рівня більш як за чотири десятиліття.
Фото: depositphotos

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Ціни йдуть вгору

У середу арабіка — сорт, який надається спеціальному заварюванню — піднялася до 3,1845 долара за фунт, внаслідок чого найактивніші ф'ючерси досягли рівнів 1977 року, додаючи майже 70% з початку року.

Причина

Сувора посуха на початку цього року у Бразилії викликала побоювання з приводу врожаю в країні. Це сталося на тлі побоювань щодо постачання бобів з В'єтнаму після того, як під час вегетаційного періоду основна кавова зона постраждала від посухи, а на початку збору врожаю почалися сильні дощі. Ці країни є двома найбільшими світовими виробниками.

Читайте: Ціни на каву арабіка злетіли до максимуму за 27 років

Це посилює труднощі, з якими стикаються кафе та обжарювачі, зрештою збільшуючи витрати для споживачів. Nestle SA, найбільший у світі виробник кави, заявила у листопаді, що підвищить ціни та зменшить упаковки, щоб пом'якшити вплив подорожчання зерен.

Ф'ючерси на каву робуста в Лондоні також різко зросли цього року, додавши приблизно 85%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
R S
R S
27 листопада 2024, 18:54
#
Что нужно сделать, чтобы кофе не дорожало?
+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
27 листопада 2024, 19:31
#
Пити чай
+
0
efess
efess
27 листопада 2024, 19:12
#
Больше выращивать. или пить робусту))))
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