Ціни на каву арабіка злетіли до максимуму за 27 років

Біржові ціни на каву сорту арабіка (Arabica) зросли до максимуму з 1997 року, повідомив Bloomberg.

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Що відбувається з цінами

Березневі ф'ючерси на кавові зерна подорожчали на 3,03% і на піку сягнули $3,11 за фунт, свідчать дані торгів на біржі ICE.

Вартість січневих ф'ючерсів на каву робусту на біржі ICE у понеділок на максимумі піднімалася на 6,86%, до $5327 за тонну.

Причина подорожчання

Ф'ючерси на каву зросли до багаторічного максимуму через побоювання дефіциту поставок із Бразилії, яка є одним із найбільших постачальників цього сорту у світі, повідомило агентство.

За повідомленнями трейдерів, виробники скорочують свою пропозицію. Хоча офіційної оцінки запасів кави, що є в країні на складах, наразі немає, зростають побоювання, що експорт може сповільнитись у найближчі місяці, повідомило видання.

До початку наступного сезону залишилося близько восьми місяців, і відсоток кави, проданої бразильськими виробниками, був дуже високим, розповів комерційний директор трейдера Ecom Group Карлос Сантана-молодший.

Консалтингова компанія Safras e Mercado підрахувала, що станом на 12 листопада 70% останнього врожаю кави вже було продано.

Високі темпи експорту з Бразилії також призвели до того, що міністерство сільського господарства США минулого тижня знизило оцінку запасів кави в Бразилії.

Крім того, учасники ринку побоюються зниження виробництва кави в Бразилії наступного сезону через те, що спека та посуха завдали шкоди кавовим плантаціям та пошкодили кавові дерева.