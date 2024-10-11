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11 жовтня 2024, 15:34

НБУ ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили логістики Збройних Сил України» (фото)

Сьогодні, 11 жовтня, у День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ, Національний банк ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили логістики Збройних Сил України» номіналом 10 грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Сьогодні, 11 жовтня, у День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ, Національний банк ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили логістики Збройних Сил України» номіналом 10 грн.
Фото: НБУ

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Нова монета продовжує серію «Збройні Сили України» та присвячується військовим логістам, які створюють міцний тил для українських воїнів та забезпечують безперебійність постачання всього необхідного для захисників та захисниць України.

Дизайн монети

Обігова пам’ятна монета «Сили логістики Збройних Сил України» має номінал 10 грн, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний герб України.

На реверсі монети по колу розміщено написи: «СТАЛЕВА МІЦЬ, НЕПОХИТНА ВОЛЯ!» і «СИЛИ ЛОГІСТИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ».

Головним елементом композиції є зображення беретного знака Сил логістики ЗСУ, в його основі - стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований вертикально. На задньому тлі монети схематично зображені топографічні карти.

«Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета „Сили логістики Збройних Сил України“ є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки», — йдеться у повідомленні регулятора.
Обіг

Національний банк поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам.

Прийматимуться такі монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 грн. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «Сили логістики Збройних Сил України» (500 тис. шт.) буде сформована в спеціально оформлені ролики. Ролик міститиме 25 таких обігових пам’ятних монет.

На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено зображення беретного знака Сил логістики Збройних Сил України та елементів, які імітують топографічні карти доріг і фрагментів наземної місцевості. Тираж роликів — 20 тис. шт.

Де придбати

Придбати ролик з 25 обігових пам’ятних монет «Сили логістики Збройних Сил України» можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (буде реалізовано 12 тис. таких роликів), а також у банків-дистриб'юторів (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у День захисників і захисниць України НБУ презентував пам’ятну монету «Абсолютний», яка присвячена перемозі Олександра Усика.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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