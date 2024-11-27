Шанси на досягнення біткоїном $100 тис цього року зросли

Імовірність того, що біткоїн досягне $100 тис до кінця 2024 року, зросли. Якщо раніше інвестори оцінювали такі шанси на 34%, то тепер показник зріс до 45%. Про це пише Cointelegraph.

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Видання посилається на дані опціонів на біткоїн, що дають право купити чи продати актив у майбутньому за вибраною ціною.

Попри те, що BTC відкотився до $90 тис після ралі, що розпочався в день виборів у США, інвестори в цілому позитивно оцінюють подальший рух ціни. Деякі трейдери навіть ставлять на досягнення $150 тис вже у 2024 році, але частка таких опціонів становить 4%.

Половина інвесторів вважають, що біткоїн не зможе подолати рівень $100 тис цього року й очікують на подальше просідання першої криптовалюти, але у 2025 році такі інвестори очікують продовження зростання.

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