Імовірність того, що біткоїн досягне $100 тис до кінця 2024 року, зросли. Якщо раніше інвестори оцінювали такі шанси на 34%, то тепер показник зріс до 45%. Про це пише Cointelegraph.
Шанси на досягнення біткоїном $100 тис цього року зросли
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Видання посилається на дані опціонів на біткоїн, що дають право купити чи продати актив у майбутньому за вибраною ціною.
Попри те, що BTC відкотився до $90 тис після ралі, що розпочався в день виборів у США, інвестори в цілому позитивно оцінюють подальший рух ціни. Деякі трейдери навіть ставлять на досягнення $150 тис вже у 2024 році, але частка таких опціонів становить 4%.
Половина інвесторів вважають, що біткоїн не зможе подолати рівень $100 тис цього року й очікують на подальше просідання першої криптовалюти, але у 2025 році такі інвестори очікують продовження зростання.
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«Майже весь кабінет міністрів володіє біткоїном і є прихильником цифрових активів», — сказав Новограц.
При цьому він вважає, що біткоїн зрештою подолає позначку в 100 тисяч доларів за біткоїн.
«Зазвичай при досягненні позначки в 100 тисяч доларів відбувається невеликий відскік», — сказав він. «Я не здивуюся, якщо ми піднімемося набагато вище. Ми перебуваємо в процесі встановлення цін. Пропозицій не так багато».
Однак інші спостерігачі за криптовалютним ринком також попереджають, що біткоїн може впасти набагато нижче, перш ніж відновиться.
Це пов’язано з геополітичним відкатом, який перетворився на ширший сценарій фіксації прибутку, якщо розглядати все ралі з 4 листопада. Це означає, що трейдери повинні приділяти більше уваги імпульсу біткоїна в районі 91 800 доларів (76,4% ралі). Без належної підтримки в цій області криптовалюта може впасти до 87 тисяч доларів (61,8%)", — сказав головний ринковий аналітик FxPro Алекс Купцикевич.