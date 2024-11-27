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27 листопада 2024, 12:07

Шанси на досягнення біткоїном $100 тис цього року зросли

Імовірність того, що біткоїн досягне $100 тис до кінця 2024 року, зросли. Якщо раніше інвестори оцінювали такі шанси на 34%, то тепер показник зріс до 45%. Про це пише Cointelegraph.

Ймовірність того, бо біткоїн досягне $100 тис до кінця 2024 року зросли.

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Видання посилається на дані опціонів на біткоїн, що дають право купити чи продати актив у майбутньому за вибраною ціною.

Попри те, що BTC відкотився до $90 тис після ралі, що розпочався в день виборів у США, інвестори в цілому позитивно оцінюють подальший рух ціни. Деякі трейдери навіть ставлять на досягнення $150 тис вже у 2024 році, але частка таких опціонів становить 4%.

Половина інвесторів вважають, що біткоїн не зможе подолати рівень $100 тис цього року й очікують на подальше просідання першої криптовалюти, але у 2025 році такі інвестори очікують продовження зростання.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
bonv
bonv
27 листопада 2024, 14:43
#
Видання Forbes пише, що корекція цін на криптовалюти «стерла» близько 200 мільярдів доларів. Трейдери нервово спостерігають за тим, що відбувається з біткоїном після того, як криптомільярдер Майкл Новограц попередив, що ціна може впасти до 80 тисяч доларів, перш ніж відскочить назад.
«Майже весь кабінет міністрів володіє біткоїном і є прихильником цифрових активів», — сказав Новограц.
При цьому він вважає, що біткоїн зрештою подолає позначку в 100 тисяч доларів за біткоїн.
«Зазвичай при досягненні позначки в 100 тисяч доларів відбувається невеликий відскік», — сказав він. «Я не здивуюся, якщо ми піднімемося набагато вище. Ми перебуваємо в процесі встановлення цін. Пропозицій не так багато».
Однак інші спостерігачі за криптовалютним ринком також попереджають, що біткоїн може впасти набагато нижче, перш ніж відновиться.
Це пов’язано з геополітичним відкатом, який перетворився на ширший сценарій фіксації прибутку, якщо розглядати все ралі з 4 листопада. Це означає, що трейдери повинні приділяти більше уваги імпульсу біткоїна в районі 91 800 доларів (76,4% ралі). Без належної підтримки в цій області криптовалюта може впасти до 87 тисяч доларів (61,8%)", — сказав головний ринковий аналітик FxPro Алекс Купцикевич.
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0
Vlad UKR
Vlad UKR
27 листопада 2024, 15:00
#
Думаю не подолає 100к, а впаде на 40к)
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0
milon
milon
27 листопада 2024, 15:50
#
Такое возможно если убьют Трампа или будет ядерный удар, в других случаях в начале 25 года он будет около 120 тысяч
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