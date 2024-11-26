Rozetka долучилась до «Національного кешбеку»: можна повернути 10% за покупки українських товарів

Найбільший онлайн-ритейлер в Україні, Rozetka, приєднався до програми «Національний кешбек». Тепер клієнти магазину можуть отримувати кешбек за покупки продукції українських виробників, зокрема побутової техніки, електроніки, одягу, взуття та інших товарів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Програма охоплює 55 тисяч найменувань товарів від більш ніж 700 українських брендів, представлених на сайті ритейлера.

Як знайти акційні товари

Серед пропозицій — продукція для краси та здоров’я, товари для дому, аксесуари й багато іншого. На сайті такі товари мають спеціальну позначку «Національний кешбек 10%». Переглянути всі пропозиції можна через фільтр або на спеціальній сторінці акції.

Які умови для отримання кешбеку

Отримати кешбек дуже просто: обираєте товар, оплачуєте і чекаєте на повернення коштів.

Щоб отримати виплати, потрібно:

Обрати товар із позначкою «Національний кешбек 10%», яка вказана на сторінці акційних продуктів.

Сплатити замовлення онлайн спеціальною карткою, підключеною до програми через застосунок «Дія».

Перевірити кешбек у застосунку «Дія».

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На цей час кешбек не нараховується за оплату готівкою або карткою при отриманні. Втім, вже у грудні можливість його отримання пошириться на покупки з оплатою при отриманні в офлайн-магазинах Rozetka.

Завдяки програмі «Національний кешбек» ритейлер пропонує клієнтам не лише вигідні умови для покупок, а й стимулює попит на продукцію українських брендів.

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