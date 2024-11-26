«Укренерго» на 26 листопада збільшило графіки відключення світла

У вівторок, 26 листопада, графіки відключення електроенергії будуть застосовувати з 7:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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Графіки відключень

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

7:00 — 10:00 — одна черга відключень (до 4 годин на добу без світла).

14:00 — 21:00 — одна черга відключень (до 4 годин на добу без світла).

«Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — розповіли в енергокомпанії.

Водночас енергетики зазначили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

Причина відключень

В «Укренерго» зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки в неділю, 17 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене окупантами обладнання, повідомили в компанії.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 18 листопада «Укренерго» повідомило про повернення графіків відключення світла.