Tether випустив додаткові стейблкоїни USDT на $3 млрд

23 листопада емітент стейблкоїнів Tether випустив додаткові USDT на суму $3 млрд у блокчейн-мережах Ethereum і Tron на тлі зростання торгів криптоактивами. Про це повідомляє Cointelegraph.

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Деталі

На блокчейні Ethereum було викарбувано $2 млрд у USDT, а в мережі Tron у ході паралельних трансакцій було викарбувано ще $1 млрд USDT. З 8 листопада по поточний день Tether випустив близько $13 млрд у стейблкоїнах USDT.

«У 2025 році Tether буде потрібно досягти надпродуктивності, щоб реалізувати наше грандіозне бачення», — прокоментував випуск токенів генеральний директор Tether Паоло Ардоіно.

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Видання зазначає, що криптотрейдери використовують стейблкоїни USDT як фіатну платформу для покупки криптовалюти і виходу з неї для переведення в готівку своїх позицій, тому зросла торгівельна активність стимулює попит на стейблкоїни.