«Укренерго»: 25 листопада діятиме одна черга відключень

25 листопада в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Графіки відключень

Час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

14:00 — 20:00 — одна черга відключень.

«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком», — зазначили в компанії.

Причина відключень

В «Укренерго» зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки в неділю, 17 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене окупантами обладнання, повідомили в компанії.

Читайте: ДТЕК адаптує графіки відключень до щоденних змін в енергосистемі

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 18 листопада «Укренерго» повідомило про повернення графіків відключення світла.