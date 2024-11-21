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21 листопада 2024, 17:00

Голова ради директорів Tesla продала акції компанії на $35 млн

Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм продала акції Tesla більш ніж на $35 млн після того, як папери компанії виросли на тлі перемоги президента США Дональда Трампа на виборах. Про це пише Bloomberg.

Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм продала акції Tesla більш ніж на $35 млн після того, як папери компанії виросли на тлі перемоги президента США Дональда Трампа на виборах.

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Продаж акцій

Згідно з опублікованими даними, Робін Денхолм реалізувала 112,39 тис. опціонів на акції. Після цього 15 листопада вона продала акції, заробивши на цьому $32,5 млн.

Ці трансакції були частиною заздалегідь запланованого торгового плану, що дозволяє інсайдерам компанії продавати цінні папери відповідно до встановлених правил.

У ході торгів на премаркеті фондової біржі NASDAQ папери Tesla (TSLA) на 15:00 зросли на 2,39%, до $346,84.

Читайте: Акції Tesla зросли на 22%: на чому насправді заробляє Маск

До чого тут Трамп

Після перемоги Дональда Трампа на виборах Tesla продемонструвала значне зростання. Генеральний директор Tesla Ілон Маск є одним із головних прихильників Трампа, що сприяло підвищенню інтересу інвесторів. З початку листопада акції Tesla зросли на 38%, збільшивши ринкову капіталізацію компанії на понад $300 млрд.

Робін Денхолм посіла на посаді голови ради директорів Tesla у 2018 році, змінивши Ілона Маска, який залишив цю посаду в рамках угоди з SEC. Ця угода була досягнута після того, як проти неї було висунуто звинувачення в шахрайстві через твіти про можливий викуп акцій Tesla за ціною $420 за акцію.

Раніше стало відомо про те, що команда обраного президента Дональда Трампа планує створити створення федеральної системи регулювання безпілотних автомобілів головним пріоритетом для Міністерства транспорту США. Пом'якшення регулювання у цій сфері стане ключовим чинником для прискорення розробки та впровадження безпілотних технологій.

Однією з ключових ініціатив адміністрації Трампа стане Департамент ефективності державного управління, який можуть очолити Ілон Маск та колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
21 листопада 2024, 17:37
#
Дочекалася росту:)))) І здали нерви:))))
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