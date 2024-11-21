Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм продала акції Tesla більш ніж на $35 млн після того, як папери компанії виросли на тлі перемоги президента США Дональда Трампа на виборах. Про це пише Bloomberg.
Голова ради директорів Tesla продала акції компанії на $35 млн
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Продаж акцій
Згідно з опублікованими даними, Робін Денхолм реалізувала 112,39 тис. опціонів на акції. Після цього 15 листопада вона продала акції, заробивши на цьому $32,5 млн.
Ці трансакції були частиною заздалегідь запланованого торгового плану, що дозволяє інсайдерам компанії продавати цінні папери відповідно до встановлених правил.
У ході торгів на премаркеті фондової біржі NASDAQ папери Tesla (TSLA) на 15:00 зросли на 2,39%, до $346,84.
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До чого тут Трамп
Після перемоги Дональда Трампа на виборах Tesla продемонструвала значне зростання. Генеральний директор Tesla Ілон Маск є одним із головних прихильників Трампа, що сприяло підвищенню інтересу інвесторів. З початку листопада акції Tesla зросли на 38%, збільшивши ринкову капіталізацію компанії на понад $300 млрд.
Робін Денхолм посіла на посаді голови ради директорів Tesla у 2018 році, змінивши Ілона Маска, який залишив цю посаду в рамках угоди з SEC. Ця угода була досягнута після того, як проти неї було висунуто звинувачення в шахрайстві через твіти про можливий викуп акцій Tesla за ціною $420 за акцію.
Раніше стало відомо про те, що команда обраного президента Дональда Трампа планує створити створення федеральної системи регулювання безпілотних автомобілів головним пріоритетом для Міністерства транспорту США. Пом'якшення регулювання у цій сфері стане ключовим чинником для прискорення розробки та впровадження безпілотних технологій.
Однією з ключових ініціатив адміністрації Трампа стане Департамент ефективності державного управління, який можуть очолити Ілон Маск та колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі.
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