Голова ради директорів Tesla продала акції компанії на $35 млн

Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм продала акції Tesla більш ніж на $35 млн після того, як папери компанії виросли на тлі перемоги президента США Дональда Трампа на виборах. Про це пише Bloomberg.

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Продаж акцій

Згідно з опублікованими даними, Робін Денхолм реалізувала 112,39 тис. опціонів на акції. Після цього 15 листопада вона продала акції, заробивши на цьому $32,5 млн.

Ці трансакції були частиною заздалегідь запланованого торгового плану, що дозволяє інсайдерам компанії продавати цінні папери відповідно до встановлених правил.

У ході торгів на премаркеті фондової біржі NASDAQ папери Tesla (TSLA) на 15:00 зросли на 2,39%, до $346,84.

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