Акції Tesla зросли на 22%: на чому насправді заробляє Маск

Результати позачергових виборів у Японії, дані щодо зайнятості у США, презентація проєкту бюджету Великобританії, статистика зростання єврозони та останній тиждень перед американськими виборами — ось неповний перелік значних подій, за якими стежитимуть інвестори всього світу протягом 5 робочих днів. Докладніше про це розповість «Мінфін».

Такий насичений тиждень додаватиме нервозності на всіх ринках. Хоча, як стверджують аналітики, інвестори вже давно живуть у стані стресу, що повністю змінює звичні ринкові правила.

Наприклад, порушилися перехресні зв'язки між активами (акціями, облігаціями, золотом та доларом США), і аналітики не можуть точно пояснити, чому, пише Market Watch.

Наприклад, золото, S&P 500 та SPX у 2024 році зростали стрімкими темпами. Хоча зазвичай зростання вкладень у золото відбувається на падінні ринку акцій — інвестори традиційно вкладаються у цей захисний актив під час геополітичних чи фінансових криз.

S&P 500 із початку 2024 року зріс майже на 22%, SPDR Gold Shares ETF GLD (популярний фонд, який відстежує ціну золота) — на понад 30%. Меб Фабер, засновник Cambria Funds, зазначив, що ніколи ще в історії S&P 500 та золото не зростали так синхронно та одночасно.

Щобільше, у жовтні було порушено ще одну кореляцію — ціни на дорогоцінний метал продовжилися, попри зміцнення долара США та зростання дохідності казначейських облігацій. Раніше долар і золото мали зворотний торговельний зв'язок — випливає з аналізу FactSet.

Простежуються дивні речі і на ринку облігацій: дохідність казначейських паперів зростає, попри зниження ставки ФРС. Ще одне відхилення від історичної норми — різке зростання «захисних акцій» комунального сектору на тлі продовження ралі бігтеху та суміжної галузі послуг зв'язку.

Зазвичай на висхідному тренді та загальноринковому оптимізмі інвесторам нецікаві вкладення у захисні активи. Почасти це можна пояснити тим, що комунальний та енергійний сектори виграють через зростання споживання електрики через розширення інфраструктури для ШІ.

Проте аналітики не можуть пояснити аномальне зростання Індексу волатильності Cboe VIX, також відомого, як «індикатор страху» Волл-стріт, на тлі рекордних показників S&P 500. Таке спостерігаються вкрай рідко.

У Capital Economics припустили, що ринок лихоманить через поєднання декількох чинників: вибори у США, геополітичні потрясіння, а також невпевненість у тому, що інфляційна хвиля остаточно спала.

Втім, злетам та падінням на американському фондовому ринку минулого тижня є чіткі пояснення.

Злети та падіння тижня на фондовому ринку США

«Мінфін» вибрав топ-3 акцій, які показали найвище зростання та падіння на американському фондовому ринку.

Tesla, Inc. (TSLA) першою з «Чудової сімки» відзвітувала про квартальні результати. Звіт інвесторам вочевидь сподобався. Минулого четверга акції компанії подорожчали на 21,9% — до $260,48. Цей день став найкращим для акцій Tesla із травня 2013 року, коли папери за один день додали у ціні 24%, зазначив CNBC. Ціна закриття виявилася максимальною після 30 вересня.

Стрибок у четвер компенсував втрати, які акції зазнали з початку 2024 року: тепер вони коштують на 3% більше, ніж у січні, хоча, як і раніше, відстають від індексу Nasdaq 100, який додав 22%.

Завдяки подорожчанню акцій Tesla статки її гендиректора Ілона Маска зросли на $33,5 млрд, повідомив Bloomberg. Маск займає перше місце у його рейтингу мільярдерів.

Днем раніше Tesla у звіті за третій квартал повідомила про виторг в $25,18 млрд, що виявилося трохи нижче за очікування аналітиків, але на 8% більше, ніж роком раніше. Скоригований прибуток на акцію, навпаки, перевершив прогнози Волл-стріт: $0,72 проти $0,58, за даними LSEG.

Прибуток перевищив очікування вперше після чотирьох кварталів, коли він був нижчим за прогнози. Tesla заявила, що очікує збільшення постачань, за підсумками поточного року, а на 2025-й — Ілон Маск спрогнозував підвищення обсягів ще на 20−30%. Аналітики, опитані FactSet, очікували зростання приблизно на 15%, зазначив CNBC.

Показати такі досягнення Tesla у третьому кварталі дозволили $739 млн виторгу від продажу іншим автовиробникам квот на вуглецеві викиди, пише CNBC. Аналітики JPMorgan зазначили, що продаж вуглецевих квот — це «потенційно нестійкий драйвер» прибутку та грошового потоку, додав телеканал.

$326 млн компанії принесла технологія допомоги водієві FSD. Вперше прибутковими стали пікапи Cybertruck, також дедалі більше прибутків отримує енергетичний бізнес Tesla Energy, заявила компанія.

Tesla також підтвердила плани розпочати виробництво дешевших електромобілів у першій половині 2025 року та спрогнозувала збільшення обсягів виробництва на 50% наступного року, порівнюючи з 2023-м.

Поліпшити результати Tesla у третьому кварталі допомогло збільшення обсягів виробництва у поєднанні зі зниженням собівартості кожного автомобіля, а також стабільніші ціни, заявив Bloomberg аналітик Morningstar Сет Голдштейн.

Проте JPMorgan після публікації звітності Tesla підвищив цільову ціну акцій компанії зі $130 до $135 і підтвердив рейтинг Underweight («нижче за ринок»), який означає рекомендацію продавати папери, повідомив Business Insider.

Хоча хороший прибуток має призвести до зміцнення акцій найближчим часом, драйвери зростання автовиробника можуть виявитися нестійкими наступними кварталами, вважають аналітики JPMorgan.

Зокрема, банк вказав на майже рекордний виторг Tesla від вуглецевих квот: саме вони є величезним драйвером прибутку в короткостроковій перспективі, але довго це не триватиме, оскільки інші автовиробники теж випускають свої електромобілі і купуватимуть дедалі менше квот у колег, вважає JPMorgan.

У Tesla минулого кварталу також значно зріс вільний грошовий потік, але це частково було зумовлено збільшенням заборгованості перед постачальниками та іншими зобов'язаннями, зазначив JPMorgan.

Подібне було в минулому, але тоді постачання та виробництво зростали набагато швидше, ніж зараз. Це вказує на те, що це джерело високого грошового потоку кварталу нестійке і, можливо, вже скорочується, припустили аналітики банку. Тому аналітики JPMorgan чекають на зниження акцій Tesla на 48% і рекомендують їх продавати.

Попри несподіваний сильний квартальний звіт Tesla про доходи, є сумніви в тому, що ця компанія залишиться в «Чудовій сімці» — списку найуспішніших бігтехів США, пише Yahoo Finance.

Головний глобальний стратег Freedom Capital Markets Джей Вудс порівняв Tesla з біткоіном, припустивши, що акції торгуються, радше, на основі «надій та мрій», ніж на фундаментальних чинниках.

За даними MarketWatch, всього акції Tesla відстежують 58 аналітиків. Із них 24 — рекомендують купувати папери (рейтинги Buy та Overweight), 21 — тримати (Hold), а 13 — радять продавати (Underweight та Sell).

Акції Molina Healthcare, Inc. (MOH), медичної страхової компанії зі списку FORTUNE 500, також зростали на даних звітності. Molina повідомила про квартальний виторг від премій у розмірі $9,69 млрд, що на 18% більше, ніж попереднього року. Її загальний дохід становив $10,34 млрд, що перевищило оцінки аналітиків у $9,91 млрд.

Такі результати компанія показала завдяки своїй спеціалізації: Molina зосередилася на обов'язковому страхуванні Medicaid для малозабезпечених верств населення.

Медичні страховики, які мають відношення до Medicaid, в останні місяці опинилися під тиском через потенційне скорочення кількості людей, які отримують допомогу за програмою. Можливе зниження числа учасників пов'язане зі змінами у так званому процесі «перевизначення», який встановлює право отримувачів Medicaid.

Проте високі показники Molina у третьому кварталі говорять про те, що страховик успішно впорався з цими труднощами.

Генеральний директор компанії Джо Зубрецький повідомив аналітикам-інвесторам у четвер, що компанія Molina Healthcare отримає 350 мільйонів доларів додаткового доходу у другій половині 2024 року, оскільки штати погодилися збільшити виплати за програмою Medicaid.

Консенсусні аналітики не побачили в цих результатах нічого, що могло б змінити їхню думку про бізнес компанії. Консенсусна цільова ціна переважно не змінилася і становить $370 за акцію.

Головні події тижня: у фокусі уваги вибори та звітність

Новинний фон цього тижня буде насиченим. MarketWatch попереджає, що рекордне зростання американського фондового ринку може зіткнутися з найстрашнішим періодом 2024 року, оскільки на порядку денному опиниться цілий перелік ризиків.

Це буде один із найнасиченіших тижнів цього сезону корпоративних звітів, зазначає Yahoo Finance: дані про доходи розкриють відразу п'ять компаній «Чудової сімки» — Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft та Meta. Усього про квартальні результати звітуватимуть 169 учасників індексу S&P 500.

Макростатистика США

У вівторок, 29 жовтня, Бюро статистики праці (BLS) США оприлюднить звіт про рівень зайнятості. Консенсусна оцінка, яку наводить Barron's, складає 7,9 млн вакансій в останній робочий день вересня. Це приблизно на 100 тис. менше, ніж було у серпні.

У середу, 30 жовтня, Бюро економічного аналізу опублікує попередню оцінку зростання ВВП США у третьому кварталі. Волл-стріт очікує, що показник не зміниться, порівнюючи з другим кварталом, і становитиме 3% у річному вимірі.

У четвер, 31 жовтня, Бюро економічного аналізу оприлюднить дані щодо споживчої інфляції (PCE) у США за вересень. Економісти в середньому прогнозують зростання PCE на 2,1% у річному вимірі, а показник Core PCE, який не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, — на 2,6%.

Індекс PCE Федрезерв США враховує під час ухвалення рішення щодо відсоткової ставки. Американські фінансові ринки очікують від ФРС зниження ставок у листопаді та грудні по 0,25 відсоткових пункти. Проте будь-які великі сюрпризи у статистиці, пише The Wall Street Journal із посиланням на HSBC, можуть змінити ці очікування.

У п'ятницю, 1 листопада, BLS опублікує звіт про зайнятість у США за жовтень. Очікується, що звіт покаже уповільнення зростання кількості робочих місць до скромних 111 тис., що відображає вплив страйків у Boeing, Textron та Hilton Hotels. На зайнятість, зазначає Barron's, також можуть вплинути урагани Хелен і Мілтон, які обрушилися на Південний Схід США наприкінці вересня та на початку жовтня. Консенсусна оцінка передбачає збереження безробіття лише на рівні 4,1%.

Звіти «Чудової сімки»

Цього тижня опублікують свої звіти п'ять компаній із «Чудової сімки».

У вівторок, 29 жовтня, звітуватиме материнська компанія Google Alphabet, у середу — Microsoft і материнська компанія Facebook Meta Platforms, а в четвер — Apple і Amazon.

Підприємства мають великий вплив на ринки через їхню величезну ринкову вартість. Сукупно на їхню частку припадає 23% ваги S&P 500. Це означає, що реакція ринку на їх результати найближчими днями може вплинути на ширші індекси.

Сукупно компанії продемонстрували набагато сильніше зростання прибутку, ніж решта компаній індексу S&P 500, але очікується, що цей розрив скоротиться найближчими кварталами.

Останній тиждень перед виборами

Це останній повноцінний робочий тиждень на ринках перед президентськими виборами в США 5 листопада та наступним рішенням ФРС щодо грошово-кредитної політики 7 листопада. А це означає, що інвестори, найімовірніше, залишаться в напрузі.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп і його суперник від Демократичної партії, віцепрезидент Камала Гарріс, мають рівні результати в загальнонаціональних опитуваннях і опитуваннях штатів, які вагаються. При цьому Трамп покращив свої показники за останні тижні та трохи попереду на ринках прогнозування виборів.

«Інвесторам варто очікувати на волатильність ринку напередодні президентських виборів у США», — заявили аналітики UBS Global Wealth Management у своїй замітці минулого четверга.

Вибори у Японії та засідання центробанку

У центрі уваги світових інвесторів залишається політика Японії та її центральний банк. Нагадаємо, що підвищення відсоткової ставки японським центробанком та зростання курсу єни у серпні спровокували хаос на світових ринках.

У понеділок, 28 жовтня, курс єни впав до тримісячного мінімуму — близько 153 єни за долар. На виборах у неділю Ліберально-демократична партія Японії втратила парламентську більшість, що призвело до змін у складі уряду і змусило інвесторів зробити ставку на те, що подальше підвищення відсоткових ставок тепер є менш ймовірним.

Очікується, що 31 жовтня Банк Японії збереже відсоткові ставки на колишньому рівні. Трейдери слідкуватимуть за прогнозами, які можуть вплинути на курс єни. Із середини вересня вона девальвувала майже на 9%.

Європейська макростатистика

У середу, 30 жовтня, Євростат повідомить попередню оцінку ВВП єврозони за третій квартал.

МВФ попередив, що розрив у економічному зростанні між США та Європою, як очікується, збільшиться, і закликав збільшити державні інвестиції до Європи для підвищення продуктивності та підтримки конкурентоспроможності.

У своєму жовтневому випуску World Economic Outlook МВФ наголосив на сильнішому, ніж очікувалося, зростанні у Сполучених Штатах, у той час як єврозона продовжує стикатися з постійними економічними проблемами. Економісти попереджають, що без істотного збільшення інвестицій — особливо в інфраструктуру та зелені технології — Європа ризикує ще більше відстати від світової економіки.

«Контрасти між єврозоною та США є важливими», — зазначив Фонд.