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8 листопада 2024, 14:55

Nvidia відривається від Apple у рейтингу найдорожчих компаній світу

Nvidia збільшує розрив з Apple у рейтингу найдорожчих компаній світу. Про це свідчать дані ринків, передає «Мінфін».

Nvidia збільшує розрив з Apple у рейтингу найдорожчих компаній світу.

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8 листопада загальна капіталізація виробника чіпів сягнула $3,652 трильйона, тоді як капіталізація Apple та Microsoft становить $3,438 трлн й 3,163 відповідно. Nvidia лишається найдорожчою компанією у світі.

Дані companiesmarketcap.com

Нагадаємо, що Nvidia замінить Intel в біржевому індексі Dow Jones Industrial Average після 25-річної перерви.

Акції Nvidia від початку року зросли на понад 200%.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
8 листопада 2024, 15:15
#
Продукт Nvidia очевидно більш ліквідний, а Apple, при всій привабливості айфонів, ну не може з ними конкурувати, бо ви не купуєте щорічно новий айфон, якщо ви маєте середній достаток) плюс, це відбувається не в останню чергу на фоні заяв власників айфонів про те, що немає особливо сильно відчутної різниці між 13 м і 14 м айфоном, або між 15 м і 16 м айфоном, номінально відмінності є, але вони не суттєві, щоб витрачати кілька тисяч доларів)

А продукт Nvidia цікавий всім, від геймерів, до просто впевнений користувачів пк та майнерів) Тому умовні Nvidia і Microsoft потенційно краще з своїм продуктом, на відміну від Apple та Tesla, бо в останніх двох продукт конвеєрний, але сильно не відрізняється один від одного. А наприклад сидіти з старою відеокартою на 7мій вінді - у вас вже не вийде, якщо ви хочете нормально грати/працювати за пк, і цим багато чого сказано.
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