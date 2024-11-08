Nvidia збільшує розрив з Apple у рейтингу найдорожчих компаній світу. Про це свідчать дані ринків, передає «Мінфін».
8 листопада 2024, 14:55
Nvidia відривається від Apple у рейтингу найдорожчих компаній світу
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8 листопада загальна капіталізація виробника чіпів сягнула $3,652 трильйона, тоді як капіталізація Apple та Microsoft становить $3,438 трлн й 3,163 відповідно. Nvidia лишається найдорожчою компанією у світі.
Дані companiesmarketcap.com
Нагадаємо, що Nvidia замінить Intel в біржевому індексі Dow Jones Industrial Average після 25-річної перерви.
Акції Nvidia від початку року зросли на понад 200%.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
А продукт Nvidia цікавий всім, від геймерів, до просто впевнений користувачів пк та майнерів) Тому умовні Nvidia і Microsoft потенційно краще з своїм продуктом, на відміну від Apple та Tesla, бо в останніх двох продукт конвеєрний, але сильно не відрізняється один від одного. А наприклад сидіти з старою відеокартою на 7мій вінді - у вас вже не вийде, якщо ви хочете нормально грати/працювати за пк, і цим багато чого сказано.