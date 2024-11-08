Nvidia відривається від Apple у рейтингу найдорожчих компаній світу

Nvidia збільшує розрив з Apple у рейтингу найдорожчих компаній світу. Про це свідчать дані ринків, передає «Мінфін».

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8 листопада загальна капіталізація виробника чіпів сягнула $3,652 трильйона, тоді як капіталізація Apple та Microsoft становить $3,438 трлн й 3,163 відповідно. Nvidia лишається найдорожчою компанією у світі.

Дані companiesmarketcap.com

Нагадаємо, що Nvidia замінить Intel в біржевому індексі Dow Jones Industrial Average після 25-річної перерви.

Акції Nvidia від початку року зросли на понад 200%.

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