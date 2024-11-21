Хакери ГУР атакували російський «МТС-Банк» — ЗМІ

Кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони атакував російський «МТС-Банк». Росіяни скаржилися на проблеми з оплатою послуг і не лише. Про це РБК-Україна повідомили джерела в українській розвідці.

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Що відомо

За їхньою інформацією, у роботі «МТС-Банку» спостерігається масштабний збій. Проти банку організували масштабну DDOS-атаку, яка призвела до блокування роботи його сервісів, порушення роботи онлайн-додатків, перебоїв у роботі платіжних систем.

Користувачі у рф скаржаться, що вони не можуть використовувати мобільний додаток банку, здійснити переказ коштів, зняти готівку з банківських рахунків/карток, поповнити рахунок та здійснити оплату послуг.

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При цьому не працює й онлайн-банкінг «МТС-бізнес». Це впливає на бізнес-ринок та надання/оплату послуг. Також фіксуються поодинокі випадки списання коштів з рахунків клієнтів банку.

Підтримка банку не визнає факт зовнішньої атаки та видаляє коментарі незадоволених користувачів.

Нагадаємо

На початку листопада фахівці ГУР атакували російські банки в Криму. В результаті вони не могли здійснювати свою діяльність.

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Також у вересні хакерської атаки зазнали «Россільгоспбанк» та ПАТ «Московський кредитний банк». Зокрема, було порушено роботу їхніх сайтів.