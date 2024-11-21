Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Озброєння буде надано на суму $275 мільйонів. Про це йдеться у повідомленні Пентагону.
США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $275 мільйонів
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Підтримка України
«Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для того, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію. Цей пакет є сімдесятим траншем обладнання, яке США надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. Він надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння», — йдеться у повідомленні.
Читайте: США надали Україні пакет військової допомоги на $425 млн
Що увійшло до пакету
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм боєприпаси;
- мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;
- безпілотники;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
Нагадаємо
16 жовтня Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн, який, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони.
Раніше «Мінфін» писав, що 6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить $250 млн.
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