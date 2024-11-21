США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $275 мільйонів

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Озброєння буде надано на суму $275 мільйонів. Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Підтримка України

«Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для того, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію. Цей пакет є сімдесятим траншем обладнання, яке США надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. Він надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння», — йдеться у повідомленні.

Читайте: США надали Україні пакет військової допомоги на $425 млн

Що увійшло до пакету

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм боєприпаси;

мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;

безпілотники;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

стрілецька зброя та боєприпаси;

підривне обладнання та боєприпаси;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Нагадаємо

16 жовтня Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн, який, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони.

Раніше «Мінфін» писав, що 6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить $250 млн.