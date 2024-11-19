Компанія Трампа веде переговори про купівлю майданчика для торгівлі криптовалютами

Соціальна медіа-компанія Дональда Трампа TMTG веде переговори про купівлю Bakkt, майданчика для торгівлі криптовалютами, що належить Intercontinental Exchange. Про це повідомляє Financial Times.

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Медіа-технологічна група Трампа, в якій він пообіцяв зберегти свої 53 відсотки акцій, наближається до купівлі всіх акцій Bakkt, повідомили двоє людей, які знайомі з ходом переговорів.

Обговорювана оцінка наразі не була чітко визначена, але ринкова капіталізація Bakkt у понеділок становила трохи понад $150 млн.

Компанія TMTG, що керує платформою Truth Social, після перемоги Трампа на виборах стала однією з найбільш популярних акцій на ринку США, оскільки роздрібні інвестори намагаються отримати прибуток на її часто нестабільних коливаннях.

Незважаючи на те, що цього року дохід склав лише $2,6 млн, капітал TMTG оцінюється в $6 млрд, що дає керівництву цінний інструмент для придбання інших компаній.

Зростання акцій

Акції Bakkt злетіли на 162% після того, як FT повідомило про переговори. Акції TMTG зросли приблизно на 16,7%.