Соціальна медіа-компанія Дональда Трампа TMTG веде переговори про купівлю Bakkt, майданчика для торгівлі криптовалютами, що належить Intercontinental Exchange. Про це повідомляє Financial Times.
Компанія Трампа веде переговори про купівлю майданчика для торгівлі криптовалютами
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Медіа-технологічна група Трампа, в якій він пообіцяв зберегти свої 53 відсотки акцій, наближається до купівлі всіх акцій Bakkt, повідомили двоє людей, які знайомі з ходом переговорів.
Обговорювана оцінка наразі не була чітко визначена, але ринкова капіталізація Bakkt у понеділок становила трохи понад $150 млн.
Компанія TMTG, що керує платформою Truth Social, після перемоги Трампа на виборах стала однією з найбільш популярних акцій на ринку США, оскільки роздрібні інвестори намагаються отримати прибуток на її часто нестабільних коливаннях.
Незважаючи на те, що цього року дохід склав лише $2,6 млн, капітал TMTG оцінюється в $6 млрд, що дає керівництву цінний інструмент для придбання інших компаній.
Зростання акцій
Акції Bakkt злетіли на 162% після того, як FT повідомило про переговори. Акції TMTG зросли приблизно на 16,7%.
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