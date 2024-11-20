У жовтні автопарк України поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж торік. Про це повідомляє «Укравтопром».
20 листопада 2024, 11:20
Названі дизельні бестселери авторинку України: Топ-5 моделей
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Ринок дизельних авто
З них: 1,5 тис. од. нових (+31%) та майже 4,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-36%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023 р.
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік — 10,5 року.
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Топ-5 моделей нових дизельних легковиків
- Renault Duster — 508 од.;
- Peugeot Landtrek — 145 од.;
- VW Touareg — 135 од.;
- Skoda Kodiaq — 79 од.;
- Toyota Hilux — 52 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто
- Renault Megane — 403 од.;
- Skoda Octavia — 274 од.;
- VW Passat — 252 од.;
- Nissan Qashqai — 231 од.;
- VW Golf — 157 од.
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Джерело: Мінфін
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