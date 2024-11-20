Названі дизельні бестселери авторинку України: Топ-5 моделей

У жовтні автопарк України поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж торік. Про це повідомляє «Укравтопром».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ринок дизельних авто

З них: 1,5 тис. од. нових (+31%) та майже 4,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-36%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023 р.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік — 10,5 року.

Читайте: Українці продовжують віддавати перевагу бензиновим авто. Топ-5 найпопулярніших моделей

Топ-5 моделей нових дизельних легковиків

Renault Duster — 508 од.;

Peugeot Landtrek — 145 од.;

VW Touareg — 135 од.;

Skoda Kodiaq — 79 од.;

Toyota Hilux — 52 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто

Renault Megane — 403 од.;

Skoda Octavia — 274 од.;

VW Passat — 252 од.;

Nissan Qashqai — 231 од.;

VW Golf — 157 од.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями