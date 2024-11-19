Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ. У жовтні автопарк країни поповнили 2,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 19% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
19 листопада 2024, 11:17
Українці продовжують віддавати перевагу бензиновим авто. Топ-5 найпопулярніших моделей
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Ринок бензинових авто
Водночас зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у жовтні 2023 р. вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз — 36%.
Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став компактний кросовер Renault Duster.
Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ
- Renault Duster — 249 од.;
- Suzuki SX4 — 109 од.;
- Mazda CX5 — 108 од.;
- Hyundai Tucson — 103 од.;
- KIA Sportage — 94 од.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Бензиновими були 46% б/в авто, що у жовтні перейшли на українські номери (понад 7,5 тис. од.). Їх середній вік становив 11 років.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто
- VW Golf — 661 од.;
- Renault Megane — 326 од.;
- Audi Q5 — 324 од.;
- Skoda Octavia — 316 од.;
- VW Tiguan — 309 од.
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Джерело: Мінфін
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