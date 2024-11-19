Українці продовжують віддавати перевагу бензиновим авто. Топ-5 найпопулярніших моделей

Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ. У жовтні автопарк країни поповнили 2,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 19% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ринок бензинових авто

Водночас зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у жовтні 2023 р. вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз — 36%.

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став компактний кросовер Renault Duster.

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ

Renault Duster — 249 од.;

Suzuki SX4 — 109 од.;

Mazda CX5 — 108 од.;

Hyundai Tucson — 103 од.;

KIA Sportage — 94 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Бензиновими були 46% б/в авто, що у жовтні перейшли на українські номери (понад 7,5 тис. од.). Їх середній вік становив 11 років.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто​

VW Golf — 661 од.;

Renault Megane — 326 од.;

Audi Q5 — 324 од.;

Skoda Octavia — 316 од.;

VW Tiguan — 309 од.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями