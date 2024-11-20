Видатки на утримання Верховної Ради у 2025 році зростуть на 200 мільйонів

Верховна Рада затвердила свій кошторис на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на зарплати помічників депутатів. Відповідну постанову № 12218 в цілому на засіданні у вівторок підтримали 240 нардепів, повідомляється на сайті Верховної Ради.

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Документ передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату Верховної Ради наступного року на загальну суму 3,14 млрд грн, це майже на 200 млн більше, ніж передбачалось на поточний рік.

Зокрема, на здійснення законотворчої діяльності видатки зростуть до 1,66 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями — до 1,19 млрд грн.

Ще 424,76 млн грн витратять на соціальне забезпечення депутатів, як і було передбачено на поточний рік. У 2024 році на оплату праці з нарахуваннями планувалось спрямувати 0,95 млрд грн.

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