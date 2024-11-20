Графіки відключень світла на 20 листопада: з 6:00 до 22:00 діятиме одна черга

У середу, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень електроенергії. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

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Причина відключень

В «Укренерго» зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки в неділю, 17 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене окупантами обладнання, повідомили в компанії.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 18 листопада «Укренерго» повідомило про повернення графіків відключення світла. Причина тимчасового повернення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

За словами експерта Геннадія Рябцева, у Києві та області графіки відключення світла можуть скасувати або послабити вже у вівторок-середу.

Водночас експерт повідомив, що ситуація зі світлом не буде залежати від погоди.

«Вона буде залежати від швидкості ремонтних робіт і наскільки мені відомо — енергетики справляться», — додав Рябцев.