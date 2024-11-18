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18 листопада 2024, 16:04

Кількість телефонного шахрайства скоротилась на 80% — опитування

За даними Rakuten Viber, у 2024 році кількість дзвінків від зловмисників в Україні скоротилась на 80%. Як йдеться у пресрелізі компанії, за січень-жовтень цього року близько 90 000 українців отримали дзвінки від шахраїв.

За даними Rakuten Viber, у 2024 році кількість дзвінків від зловмисників в Україні скоротилась на 80%.

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Дослідники Rakuten Viber зібрали дані про телефонне шахрайство за 2024 рік та порівняли з аналогічним періодом 2023 року. Загальна кількість користувачів, які повідомляли про спам або шахрайство у за 10 місяців, склала близько 4000. Це в 16 разів менше, ніж у 2023 році — тоді зі скаргами звернулись понад 59 000 українців.

У Rakuten Viber заблокували 2500 телефонних зловмисників у 2024 році, минулого року ця кількість склала понад 37 000.

«Суттєве зменшення кількості шахраїв стало можливим завдяки „Ідентифікації абонентів“ для користувачів Android», — наголосили у Rakuten Viber.

Функція допомагає користувачам ідентифікувати вхідні дзвінки від невідомих абонентів і попереджає про ймовірний спам та шахрайство. Користувачі можуть позначати вхідні виклики як спам після завершення дзвінка та тим самим допомагати Viber підвищити рівень захисту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
18 листопада 2024, 16:34
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Так вони і без вайбера можуть звонить. Особливо, якщо ваш номер у відкритій базі якійсь, то будьте готові по декілька разів на місяць отримувати дзвінки із сумнівними пропозиціями. Останній такий в мене був буквально сорок хвилин тому :)
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