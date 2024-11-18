До держбюджету надійшли 3,9 млрд грн від продажу ОГХК

До держбюджету надійшли 3,94 млрд грн від приватизації АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК). Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

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Що відомо

За словами виконувачки обов’язків голови Фонду Іванни Смачило, приватизація ОГХК — це не просто продаж державного активу, а залучення стратегічного інвестора, який забезпечить подальший розвиток підприємства.

«Покупець зобов'язався інвестувати щонайменше 400 млн грн у модернізацію виробництва. Ці інвестиції створюють засади для підвищення ефективності переробки титанової сировини та розширення можливостей виробництва продукції з більшою доданою вартістю», — зазначила вона.

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АТ «ОГХК» — найбільший виробник титанової сировини в країні. До складу компанії входять два комбінати: Вільногірський гірничо-металургійний у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний у Житомирській області.

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Нагадаємо

До війни «Цемін Україна» з групи NEQSOL Holding повідомило про намір придбати 100%-вий пакет акцій ПрАТ «Івано-Франківськцемент» і навіть отримало дозвіл Антимонопольного комітету на купівлю, однак через війну відмовилося від угоди.

Компанія «Цемін Україна» належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову.