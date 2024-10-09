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9 жовтня 2024, 13:37

Велика приватизація: Власник Vodafone Україна запропонував за ОГХК 3,9 млрд грн

Команда Фонду державного майна України провела приватизаційний онлайн-аукціон з продажу державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Викуп відбувся в електронній системі «Прозорро.Продажі».

Команда Фонду державного майна України провела приватизаційний онлайн-аукціон з продажу державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

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Скільки запропонували за лот

Переможна запропонована ставка — 3 938 351 581 грн.

Деталі

Це другий лот великої приватизації, який команда ФДМУ виставила на продаж.

Згідно з затвердженими умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн. А також — сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Читайте також: Власник Vodafone Україна став єдиним учасником аукціону з приватизації ОГХК

АТ «ОГХК» — найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени минулого року «ОГХК» відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.

Приватизація цього підприємства відкриває нові можливості для розвитку титанової промисловості України. Залучення приватного капіталу дозволить підвищити технологічний рівень виробництва, розширити експортні можливості та створити нові робочі місця. Це стане важливим кроком на шляху до підвищення конкурентоспроможності української промисловості на світовій арені.

Нагадаємо

До війни «Цемін Україна» з групи NEQSOL Holding повідомило про намір придбати 100%-вий пакет акцій ПрАТ «Івано-Франківськцемент» і навіть отримало дозвіл Антимонопольного комітету на купівлю, однак через війну відмовилося від угоди.

Компанія «Цемін Україна» належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Studen3
Studen3
9 жовтня 2024, 14:17
#
Междоусобщик Ранее аиериканцы покупали отвалы Иршанского ГОКа, сейчас, самая пречесная приватизация , в время войны) интересно , что скажут юристы о продаже стратегических предприятий титановой отрасли иностранцам?
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0
Studen3
Studen3
9 жовтня 2024, 14:17
#
Во время войны
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