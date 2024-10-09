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9 жовтня 2024, 8:28

Власник Vodafone Україна став єдиним учасником аукціону з приватизації ОГХК

NEQSOL Holding, міжнародна група компаній, що веде бізнес в 11 країнах і володіє в Україні другим за величиною мобільним оператором «ВФ Україна» (ТМ «Vodafone Україна»), подала заявку на участь у приватизаційному конкурсі з продажу 100% акцій АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Про це пише «Інтерфакс-Україна».

NEQSOL Holding, міжнародна група компаній, що веде бізнес в 11 країнах і володіє в Україні другим за величиною мобільним оператором «ВФ Україна» (ТМ «Vodafone Україна»), подала заявку на участь у приватизаційному конкурсі з продажу 100% акцій АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».
Фото: ОГКХ

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Деталі

Підконтрольне NEQSOL Holding ТОВ «Цемін Україна» стало єдиним претендентом на купівлю ОГХК на призначеному на 9 жовтня аукціоні: за початкової ціни 3 млрд 899,358 млн грн воно запропонувало 3 млрд 938 млн 351,581 тис. грн.

«NEQSOL Holding зробив цей крок як потенційний стратегічний інвестор, який у разі визнання переможцем планує разом із виконанням усіх приватизаційних зобов'язань, що охоплюють соціальні, екологічні та технічні аспекти, реалізувати плани з модернізації, розроблення нових продуктів із використанням глибокої переробки сировини та розширення на глобальних ринках», — прокоментував заявку регіональний директор Володимир Лавренчук.

У холдингу уточнили, що наразі він очікує завершення процесу приватизації та оголошення його офіційних результатів відповідно до чинних процедур.

Нагадаємо

До війни «Цемін Україна» з групи NEQSOL Holding повідомило про намір придбати 100%-вий пакет акцій ПрАТ «Івано-Франківськцемент» і навіть отримало дозвіл Антимонопольного комітету на купівлю, однак через війну відмовилося від угоди.

Компанія «Цемін Україна» належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову.

ОГКХ — один із найбільших у світі виробників титанової сировини, який має 4% світового ринку та входить до першої десятки у світі за обсягами виробництва. Є лідером із випуску ільменітового, рутилового та цирконового концентратів в Україні та Європі.

Джерело: Мінфін
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