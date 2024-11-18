Вартість мемкоїна DOG підскочила до 5-місячного максимуму

Вартість мемної криптовалюти DOG, запущеної 24 квітня 2024 в рамках протоколу Runes на блокчейні Bitcoin , підскочила до 5-місячного максимуму. Про це повідомляє портал Decrypt.

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Причина зростання

Це сталося після лістингу ф'ючерсів на DOG на біржі Kraken 15 листопада, який дав старт значному зростанню на вихідних і породив спекуляції щодо подальших лістингів на основних біржах.

Токен злетів на 88% за тиждень до $0,007.

Це відбувається в той час, коли мемкоїни на собачу тематику, включаючи Dogecoin і монети, засновані на блокчейнах Solana і Ethereum, переживають свої найкращі часи, і багато з них торгуються вище за багатомісячні максимуми.

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