Вартість мемної криптовалюти DOG, запущеної 24 квітня 2024 в рамках протоколу Runes на блокчейні Bitcoin, підскочила до 5-місячного максимуму. Про це повідомляє портал Decrypt.
18 листопада 2024, 12:44
Вартість мемкоїна DOG підскочила до 5-місячного максимуму
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Причина зростання
Це сталося після лістингу ф'ючерсів на DOG на біржі Kraken 15 листопада, який дав старт значному зростанню на вихідних і породив спекуляції щодо подальших лістингів на основних біржах.
Токен злетів на 88% за тиждень до $0,007.
Це відбувається в той час, коли мемкоїни на собачу тематику, включаючи Dogecoin і монети, засновані на блокчейнах Solana і Ethereum, переживають свої найкращі часи, і багато з них торгуються вище за багатомісячні максимуми.
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Джерело: Мінфін
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