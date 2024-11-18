У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області, повідомляє Укравтопром.
18 листопада 2024, 9:42
В Україні назвали найбільші регіональні ринки нових авто за жовтень
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Де найбільше купують авто
Ці регіональні ринки забезпечили 63% жовтневих продажів нових легковиків.
- За місяць у столиці придбали — 2134 авто. (на 7% більше, ніж торік).
- На Київщині було зареєстровано — 513 од. (+6%).
- Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 458 авто. (-6%).
- В Одеській обл. — 302 од. (-2%).
- На Львівщині — 268 од. (-1%).
Читайте: ЄС запровадив рекордне мито на електрокари з Китаю: чи стануть вони доступнішими в Україні
Бестселери місяця
Бестселером жовтня на ринку нових авто Києва, Київської обл., Дніпропетровщини та Одеської обл. був Renault Duster.
На Львівщині лідерська позиція належала кросоверу — Toyota RAV-4.
Переваги оформлення поліса ОСЦПВ на «Мінфіні»
🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції
⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі