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17 листопада 2024, 15:33

«Газпром» зупиняє експорт газу до Австрії

Ціни на природний газ у Європі зросли після новини, що російський «Газпром» з 16 листопада припинить експорт газу австрійській компанії OMV Gas Marketing & Trading, пише Bloomberg.

Ціни на природний газ у Європі зросли після новини, що російський «Газпром» з 16 листопада припинить експорт газу австрійській компанії OMV Gas Marketing & Trading, пише Bloomberg.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо«Газпром» повідомив австрійській компанії про зменшення постачання газу до нуля з 16 листопада.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Газпром» повідомив австрійській компанії про зменшення постачання газу до нуля з 16 листопада. Відключення відбувається на тлі зниження температури та початку опалювального сезону, зазначило видання.

Припинення постачання є суттєвою подією для ринку Європи, попри зусилля, спрямовані на відмову від російського газу. Фʼючерси на газ у Європі вже зросли на 2,7% — до 47,49 євро за мегават-годину.

Ціни зростають, бо припинення поставок з Австрії відбудеться на кілька днів раніше, ніж очікувалося, сказала Флоренс Шміт, європейський енергетичний стратег Rabobank.

Читайте: Єврокомісія підвищила прогноз щодо ціни газу в Європі

За її словами, попри те, що на ринку достатньо газу, це припинення означає, що взимку буде необхідний більший відбір газу зі сховищ та вищий попит на скраплений природний газ.

Раніше OMV заявила, що добре підготувалася і до такого варіанту, створивши альтернативні маршрути постачання газу з інших джерел, як і додаткові потужності для таких постачань.

Нагадаємо

У січні 2023 року австрійська OMV ініціювала арбітраж проти «Газпрому» через нерегулярні поставки газу від «Газпром експорту» через Німеччину та зрештою їх повне припинення у вересні 2022 року. 14 листопада стало відомо, що OMV виграла суд на $242 млн.

Австрійська компанія планувала зарахувати отриманий газ у рахунок погашення боргу.

В OMV не виключали, що у відповідь «Газпром» може припинити постачання газу до Австрії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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