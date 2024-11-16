Єврокомісія підвищила очікування щодо вартості газу в Європі цього року на 9,7%, а 2025 року — на 14,4%. Про це йдеться в осінньому прогнозі Єврокомісії, повідомляє enkorr.
16 листопада 2024, 9:30
Єврокомісія підвищила прогноз щодо ціни газу в Європі
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Прогнози щодо вартості
Так, цього року прогнозується вартість газу на рівні $380 за тис. кубометрів, а наступного — $445 за тис. кубів.
Навесні очікувалося, що цього року газ у Європі коштуватиме 30,9 євро за мегават-годину, а 2025-го — 34,8 євро.
При цьому 2026 року прогнозується деяке зниження ціни — до майже $390 за тис. кубів.
Прогнози наводяться щодо газових ф'ючерсів за індексом TTF з лондонської біржі ICE.
Нагадаємо
Європейські ціни на газ піднялися до найвищого рівня за рік на тлі попереджень про можливі перебої з постачанням з боку росії.
Джерело: Мінфін
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