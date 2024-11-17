Чистий відтік зі спотових ETF на базі біткоїна та Ethereum склав $430 млн

15 листопада 2024 року американські криптовалютні фонди на базі біткоїна та Ethereum зафіксували чистий відтік у $430 млн, за даними SoSo Value . Більша частина виведених коштів — $370,1 млн — припала на спотові біткоїн-ETF, пише incrypted.

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Що відомо

Лідером за втраченим капіталом став біржовий фонд від компанії Fidelity Investments. Інвестиційний продукт під тікером FBTC позбувся $175,1 млн. Розмір коштів під управлінням (AUM) фонду становить $17,37 млрд.

На другому місці за виведеним капіталом перебуває спотовий біткоїн-ETF від фірм Ark Invest і 21Shares — ARKB. Цей біржовий продукт за минулу добу втратив $108,6 млн. Що стосується показника AUM, то для згаданого продукту він становить $4,25 млрд.

На третій позиції опинився криптовалютний фонд від компанії Grayscale Investments. Згідно зі статистикою, інвестиційний продукт під тикером BTC втратив $47 млн. Під його управлінням перебувають активи на $3,28 млрд.

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