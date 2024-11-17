15 листопада 2024 року американські криптовалютні фонди на базі біткоїна та Ethereum зафіксували чистий відтік у $430 млн, за даними SoSo Value. Більша частина виведених коштів — $370,1 млн — припала на спотові біткоїн-ETF, пише incrypted.
Чистий відтік зі спотових ETF на базі біткоїна та Ethereum склав $430 млн
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Що відомо
Лідером за втраченим капіталом став біржовий фонд від компанії Fidelity Investments. Інвестиційний продукт під тікером FBTC позбувся $175,1 млн. Розмір коштів під управлінням (AUM) фонду становить $17,37 млрд.
На другому місці за виведеним капіталом перебуває спотовий біткоїн-ETF від фірм Ark Invest і 21Shares — ARKB. Цей біржовий продукт за минулу добу втратив $108,6 млн. Що стосується показника AUM, то для згаданого продукту він становить $4,25 млрд.
На третій позиції опинився криптовалютний фонд від компанії Grayscale Investments. Згідно зі статистикою, інвестиційний продукт під тикером BTC втратив $47 млн. Під його управлінням перебувають активи на $3,28 млрд.
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Крім того, за минулий торговий день кошти також втратили криптофонди наступних компаній:
- Grayscale (GBTC) — $22,5 млн;
- VanEck (HODL) — $7,7 млн;
- Bitwise Asset Management (BITB) — $7,4 млн;
- Valkyrie (BRRR) — $1,7 млн.
Решта чотири інвестиційні продукти завершили попередню добу з нульовими показниками припливу/відтоку.
Сегмент спотових Ethereum-ETF за цей же період втратив $59,9 млн. Тут лідером за обсягом виведеного капіталу став фонд від компанії Grayscale. Продукт під тикером ETHE позбувся $40,3 млн.
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