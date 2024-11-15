Інституту нацпам'яті підтримав перейменування копійки у шаг

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті підтримала ініціативу Національного банку України про заміну назви «копійка» на питому українську «шаг». Про це голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив на своїй сторінці в фейсбук.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Маємо однозначне експертне „так“ від восьми членів експертної комісії Українського інституту національної пам'яті про те, наскільки згубною для України за своєю суттю є копійка та її використання як інструменту в ідеологічній колонізації, окупації та русифікації грошового обігу України, а отже, і держави загалом. Експертна комісія одностайно підтримала заміну назви „копійка“ на питому українську „шаг“!», — написав він.

Нагадаємо, Національний банк України пропонує змінити назву української мілкої розмінної монети — замість «копійка» назвати її «шаг».

До теми: Скільки коштуватиме перейменування копійки на шаг, і хто за це заплатить