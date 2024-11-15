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15 листопада 2024, 19:17

Інституту нацпам'яті підтримав перейменування копійки у шаг

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті підтримала ініціативу Національного банку України про заміну назви «копійка» на питому українську «шаг». Про це голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив на своїй сторінці в фейсбук.

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті підтримала ініціативу Національного банку України про заміну назви «копійка» на питому українську «шаг».

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«Маємо однозначне експертне „так“ від восьми членів експертної комісії Українського інституту національної пам'яті про те, наскільки згубною для України за своєю суттю є копійка та її використання як інструменту в ідеологічній колонізації, окупації та русифікації грошового обігу України, а отже, і держави загалом. Експертна комісія одностайно підтримала заміну назви „копійка“ на питому українську „шаг“!», — написав він.

Нагадаємо, Національний банк України пропонує змінити назву української мілкої розмінної монети — замість «копійка» назвати її «шаг».

До теми: Скільки коштуватиме перейменування копійки на шаг, і хто за це заплатить

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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asdf2024
asdf2024
15 листопада 2024, 19:26
#
Очень потужный и важный ШАГ.
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TAN72
TAN72
15 листопада 2024, 19:32
#
Спрашивают у кого угодно, только не у людей.
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Kikudzuki
Kikudzuki
15 листопада 2024, 19:49
#
Наверно, это переименование — входит в «план Перемоги» Зеленского…🤔🙃
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0
Mini Mi
Mini Mi
15 листопада 2024, 20:32
#
Это первый и главный ШАГ этого плана
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