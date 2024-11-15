Обсяг торгівлі BTC досяг $145 млрд за добу, Британія представить 2 законопроєкти щодо криптоактивів: що нового

Обсяг торгівлі біткоїном перевищив $145 мільярдів за добу

Обсяг торгівлі біткоїном досяг $145 млрд за добу, що майже на 50% перевищує рівень, який спостерігався під час різкого обвалу крипторинку на початку серпня та зростання в березні 2024 року. Про це повідомили експерти компанії Matrixport.

Вони зазначили, що таке різке зростання обсягів свідчить про повернення активності роздрібних інвесторів на криптовалютний ринок. За їхніми словами, збільшення обсягу можна розглядати як бичачий індикатор.

Крім того, у Matrixport додали, що запити щодо біткоїна в Google також різко зросли, а біткоїн-ETF зафіксували рекордний приплив капіталу.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $88 000. За добу актив подешевшав на 3,2%. Проте за тиждень зростання становить понад 16%.

Велика Британія представить два законопроєкти щодо криптоактивів цього місяця

Мінфін Великої Британії планує до кінця листопада 2024 року ухвалити два законопроєкти, що регулюють сектор стейблкоїнів. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, ці законопроєкти також включатимуть низку винятків. Вони зачіпають діяльність постачальників кастодіальних послуг і стейкінг.

Інші подробиці щодо біллів не розкриваються. Однак, як зазначили у виданні, їх розробка прискорилася після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Джерела зазначили, що таким чином Мінфін Великої Британії прагне знизити конкурентний тиск США і «заспокоїти» як бізнес, так і інвесторів у країні.

У Пенсильванії представили законопроєкт щодо створення біткоїн-резерву для штату

Палата представників американського штату Пенсильванія представила законопроєкт про створення стратегічного біткоїн-резерву. Про це повідомляє FOX Business.

За даними журналістів, новий законопроєкт називається Pennsylvania Bitcoin Strategic Reserve Act і є першим у своєму роді. Відомо, що він дасть змогу казначейству штату інвестувати до 10% із приблизно $7 млрд державних коштів у біткоїн, «щоб допомогти боротися з інфляцією та диверсифікувати свої інвестиції за межі традиційних активів, таких як облігації та грошові резерви».

«Закон про стратегічний резерв біткоїна в Пенсільванії — це далекоглядний крок до забезпечення фінансового майбутнього нашого штату. Включивши біткоїн у наші резерви, ми не тільки захистимо Пенсільванію від невблаганного впливу інфляції, а й зробимо наш штат лідером у сфері фінансової стійкості та інновацій», — заявив представник штату Пенсільванія від республіканців та один з авторів законопроєкту Майк Кейбелл.

Відомо, що у розробці допомагала група Satoshi Action Fund (SAF), яка раніше вона створила законопроєкт щодо регулювання цифрових активів у Пенсильванії. Її основна мета — сприяти просуванню біткоїна на державному рівні. Засновник SAF Денніс Портер сподівається, що сильна двопартійна підтримка, яку отримав минулий законопроєкт, стане показником того, як сприймуть ініціативу про стратегічний біткоїн-резерв.

Він очікує, що обидва законопроєкти «буде ухвалено і підписано наступного року». Кейбелл підтримав цю думку, заявивши, що він прагне того, щоб документ внесли на розгляд Палати представників на початку наступної законодавчої сесії, яка розпочнеться 7 січня 2025 року.

У FOX Business додали, що наразі SAF веде переговори з десятьма іншими штатами щодо ухвалення аналогічного законодавства.

Біткоїн досягне $500 000, якщо США внесуть його до стратегічного резерву — Майк Новограц

Якщо США створять стратегічний резерв у біткоїні, його ціна сягне $500 000. Про це заявив глава Galaxy Digital Майк Новограц, повідомляє Bloomberg.

«Якщо ми отримаємо резерв біткоїнів, як людина, що володіє великою кількістю монет, я не буду плакати. Думаю, біткоїн рухається до $500 000», — прокоментував інвестор в ефірі Bloomberg Television.

Пропозицію створити національний стратегічний резерв цифрового золота для зміцнення позицій долара озвучив новообраний президент США Дональд Трамп у рамках своєї передвиборчої кампанії. Він також пообіцяв не продавати біткоїни, які вже перебувають у власності уряду або будуть отримані в майбутньому.

Однак Новограц сумнівається щодо створення стратегічного запасу біткоїнів за час правління Трампа: ініціативі може перешкодити протистояння між владними структурами. Крім того, на його думку, долар — валюта країни з найсильнішою армією і найбільшою економікою у світі — не потребує підтримки.

«Для США було б розумним кроком використати наявний біткоїн, можливо, докупити ще, і продемонструвати світові намір стати країною, де технології, криптовалюти та цифрові активи в пріоритеті. Не думаю, що долару потрібно щось для підтримки», — додав він.