Впродовж жовтня 2024 року українці придбали 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, це на 8% менше, у порівнянні з жовтнем 2023 року, повідомляє Укравтопром.
14 листопада 2024, 9:32
Авто з Китаю: що обирали українці у жовтні
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Автомобілі китайського походження охопили 17% жовтневого ринку нових легковиків.
З 1,2 тис. легкових авто:
- нових — 979 од. (+11%);
- вживаних — 228 од. (-47%) од.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,4%.
Зазначається, що абсолютна більшість автомобілів з КНР були електромобілі — 81%.
Нові авто
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Honda M-NV — 188 од.;
- Volkswagen ID.4 — 100 од.;
- Zeekr 001 — 94 од.;
- BYD Song Plus — 74 од.;
- Audi Q4 e-tron — 41 од.
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Вживані авто
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 — 20 од.;
- Honda M-NV — 20 од.;
- Polestar 2 — 17 од.;
- BAIC EC3 — 15 од.;
- Volkswagen ID.4 — 14 од.
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Джерело: Мінфін
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