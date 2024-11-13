У минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 7% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.
13 листопада 2024, 11:32
В Україні зросла популярність гібридних авто
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Частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 59% у жовтні 2023 року.
Нові авто
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (261 од.).
Другий результат у Nissan Qashqai (82 од.).
Третій за популярністю — Toyota Yaris Cross (79 од.).
Вживані авто
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (54 од.).
Також у лідерській трійці: Toyota Prius (46 од.) та Toyota RAV-4 (38 од.).
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Джерело: Мінфін
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