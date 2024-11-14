У проекті держбюджету-2025 передбачено зростання додаткової дотації для громад на понад 30%

У проекті державного бюджету на 2025 рік, ухваленому Кабміном до другого читання та переданому на розгляд Верховної Ради, закладено вагому підтримку місцевого самоврядування. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Ресурс загального фонду місцевих бюджетів зросте на 15% порівняно з 2024 роком — з 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн.

Основну частину приросту забезпечать надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які збільшаться з 235,4 млрд грн до 268,7 млрд грн.

Також приріст надходжень забезпечить дотація для місцевих бюджетів, яка зросте на 31%, досягнувши 37,5 млрд грн.

Базова дотація підвищиться майже на 15% до 24,2 млрд грн. Субвенція на компенсацію тарифних різниць передбачена на рівні 12,2 млрд грн.

Крім цього, у проекті держбюджету передбачено видатки на компенсацію за пошкоджене або знищене житло внаслідок бойових дій у розмірі 4 млрд грн, а також фінансування у рамках управління публічними інвестиціями (PIM) Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у сумі 1 млрд грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 8 листопада уряд схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання.

На потреби оборони, обороноздатності та безпеки України уряд пропонує виділити 2,225 трлн грн. Видатки бюджету до другого читання збільшились на 50 млрд грн.

24 млрд грн уряд пропонує виділити на освіту. З них половину — на доплату вчителям, половину — на інвестиційні проєкти в освітній сфері

6,3 млрд грн додали на медицину.

5 млрд грн — на підтримку ветеранів.