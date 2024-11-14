Які зміни допоможуть спрямувати кошти приватних інвесторів в бізнес, а не в ОВДП

Держава має суттєву перевагу порівняно із приватним сектором у залученні коштів інвесторів, через особливість системи оподаткування. Якщо ж зрівняти умови, то швидко почнеться перетік коштів до приватного сектора. Таку думку висловив засновник та СЕО інвестиційної REIT-компанії Inzhur Андрій Журжій.

За словами Андрія Журжія, наразі інвестиції в нерухомість на етапі «котловану» стали неактуальними, оскільки мало хто готовий брати на себе ризики, натомість з'явилася можливість розвитку ринку капіталів, коли компанії створюють продукти, які задовольняють бажання отримання пасивного доходу.

Наприклад, за словами Журжія, в Inzhur на даний момент 10 тис. інвесторів та 2,3 млрд грн. в управлінні. Для порівняння, фізичні особи тримають ОВДП на 73 млрд грн, хоча на їх популяризацію працює потужний державний апарат.

Разом з тим держава має перевагу у залученню коштів, переконаний Журжій. «Якщо бізнес хоче залучити капітал, то за тими відсотками, які він виплачує слід сплатити 18% ПДФО плюс військовий збір. Так само, коли банки залучають депозити, сплачуються податки з доходів від них. З доходів же від ОВДП не сплачується нічого, тому у держави є арбітраж по дохідності, а бізнес має встановлювати вищі ставки за своїми інструментами», — зазначив він.

«Якби держава прибрала цю диспропорцію і встановила рівні податки для всіх економічних суб'єктів, то ми швидко побачили б, як пішов би перетік коштів в приватний капітал і йому стало б легше конкурувати з державою за залучення коштів», — наголосив Журжій.

На його думку, навіть самій державі було б вигідніше, якби більше інвестицій спрямовувалися б у приватний сектор. «За рахунок ОВДП держава просто замінює борг. Вони не створюють доданої вартості. Якщо ж ми говоримо про бізнес, то він створює нові виробництва, будує приміщення, наймає людей — він створює додану вартість, яка приносить податки державі», — підкреслив експерт.

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Оскільки зараз іноземний інвестор не вкладатиме кошти в бізнес в Україні, а банкам простіше купувати ОВДП, зазначає Журжій, залучення приватних інвестицій може стати виходом для підприємців.

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