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13 листопада 2024, 15:05

Голова бюджетного комітету Ради назвала джерело коштів на виплату тисячі від Зеленського

На анонсовану президентом Володимиром Зеленським виплату по 1 000 гривень кожному українцю з 1 грудня цього року витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла в інтерв'ю українській редакції Forbes.

На анонсовану президентом Володимиром Зеленським виплату по 1 000 гривень кожному українцю з 1 грудня цього року витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.
Фото: НБУ

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Вона нагадала, що на початку 2024 року Фонд безробіття перерахував 10 млрд грн невикористаних минулого року коштів у спецфонд держбюджету. Їх мали спрямувати на фінансування програм Мінекономіки на підтримку бізнесу цього року.

Однак з цієї суми невикористаними залишилися 9,3 млрд грн, пояснила Підласа. За її словами, цих коштів має вистачити на виплату «тисячі від Зеленського» до кінця року, а загальна сума виплат буде меншою за оцінку 30 млрд грн, яка лунала від деяких депутатів.

«Коли кажуть, що 1000 грн візьмуть 30 млн людей і це коштуватиме 30 млрд грн, я не погоджуюся. Думаю, буде набагато менше. Наразі незрозуміло, як „тисяча“ буде нараховуватися дітям. Якщо на картку батьків, то 15 млн — реалістична оцінка», — сказала Підласа.

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Коментуючи її заяву, перший заступник Податкового комітету Ярослав Железняк зауважив, що у такому випадку на фінансування виплат по 1 000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, як запевняли представники уряду.

«Головне — ці гроші з внутрішніх доходів️! Не зовнішніх грошей. Тобто — казки про „гроші партнерів“. І їх можна відправити на військові потреби. Теж саме розмінування фінансується з цих самих грошей!», — написав Железняк у Telegram.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
13 листопада 2024, 15:10
#
Хвилиночку, за чий рахунок цей банкет? Хто оплачувати буде?)
+
0
Strain
Strain
13 листопада 2024, 15:22
#
Банкет в 25$ =)
Если учесть что в Украине осталось около 25млн жителей из которых около 7−8 млн несовершеннолетние. То не такой уж и банкет, а скорее позор.

Дайте лучше Юлину тысячу по курсу 8.
+
0
Виталий Акс
Виталий Акс
13 листопада 2024, 16:01
#
Юлина тысяча была по 5))
+
0
Три літри
Три літри
13 листопада 2024, 16:06
#
За наш - це наші податки, чи точніше внески в фонд які утримуються з кожної зарплати кожного працевлаштованого українця.
+
+15
nitrolog
nitrolog
13 листопада 2024, 15:22
#
Правильно, для чого ці гроші армії якщо можна для піару роздати всім з царського плеча
+
+30
Три літри
Три літри
13 листопада 2024, 16:05
#
залишки коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році

«Це гроші партнерів і їх не можна використати на армію» © люди що вилизували дупу клоуна та влади
+
0
Mini Mi
Mini Mi
13 листопада 2024, 16:49
#
Тебя в заложники взяли там? Или зарплата с ОП не пришла? Ты ж в каждом втором посте раньше за власть пятую точку рвал по любому вопросу, так даже на телемарафоне не лизали.
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0
Moonlighter
Moonlighter
13 листопада 2024, 16:11
#
А в следующем году бюджет для этого Фонда безробіття опять будет формировать исходя из этих «непотраченных» 9.3 млрд? Кто тот гений, который придумал вообще раздать эту 1000 грн всем? Лучше бы раздали по 5000−10 000 грн многодетным семьям, инвалидам, сиротам и другим кому реально нужны деньги во время войны.
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
13 листопада 2024, 16:15
#
ТОБТО НА ВИПЛАТУ ЛІКАРНЯНИХ ГРОШЕЙ НЕМА, А НА ВИПЛАТУ 1000 ГРН Є. ЦІКАВА ПОЛІТИКА.
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0
AENEF9953
AENEF9953
13 листопада 2024, 16:25
#
30млн.•1000=меньше30млрд.Сказала ПИДЛАСА. Потужно!
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