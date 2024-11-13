Голова бюджетного комітету Ради назвала джерело коштів на виплату тисячі від Зеленського

На анонсовану президентом Володимиром Зеленським виплату по 1 000 гривень кожному українцю з 1 грудня цього року витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла в інтерв'ю українській редакції Forbes.

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Вона нагадала, що на початку 2024 року Фонд безробіття перерахував 10 млрд грн невикористаних минулого року коштів у спецфонд держбюджету. Їх мали спрямувати на фінансування програм Мінекономіки на підтримку бізнесу цього року.

Однак з цієї суми невикористаними залишилися 9,3 млрд грн, пояснила Підласа. За її словами, цих коштів має вистачити на виплату «тисячі від Зеленського» до кінця року, а загальна сума виплат буде меншою за оцінку 30 млрд грн, яка лунала від деяких депутатів.

«Коли кажуть, що 1000 грн візьмуть 30 млн людей і це коштуватиме 30 млрд грн, я не погоджуюся. Думаю, буде набагато менше. Наразі незрозуміло, як „тисяча“ буде нараховуватися дітям. Якщо на картку батьків, то 15 млн — реалістична оцінка», — сказала Підласа.

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Коментуючи її заяву, перший заступник Податкового комітету Ярослав Железняк зауважив, що у такому випадку на фінансування виплат по 1 000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, як запевняли представники уряду.

«Головне — ці гроші з внутрішніх доходів️! Не зовнішніх грошей. Тобто — казки про „гроші партнерів“. І їх можна відправити на військові потреби. Теж саме розмінування фінансується з цих самих грошей!», — написав Железняк у Telegram.