Українці зможуть отримати тисячу від Зеленського через Укрпошту

Українці, які не мають доступу до «Дії», зможуть отримати тисячу від Зеленського через відділення «Укрпошти». Про це розповіла пресслужба Мінекономіки журналісту УНН.

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«Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися», — повідомили у відомстві.

Передбачається, що механізм програми єПідтримка буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни всіх категорій по всій країні.

«Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон», — розповіли в Мінекономіки.