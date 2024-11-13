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13 листопада 2024, 14:36

Українці стали менше донатити на армію — Bloomberg

Приватні пожертвування на військові потреби України різко впали, що свідчить про те, що готовність українців робити внесок в оборону слабшає, оскільки змучена війною нація насторожено дивиться в майбутнє після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Про це повідомляє Bloomberg.

Приватні пожертвування на військові потреби України різко впали, що свідчить про те, що готовність українців робити внесок в оборону слабшає, оскільки змучена війною нація насторожено дивиться в майбутнє після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У 2022 році пожертвування на благодійний фонд Сергія Притули були настільки великими, що можна було купити супутник для Міноборони. Але цього року він бачить протилежну тенденцію: українці стали ощадливішими у фінансуванні військових зусиль, що відображає зростання економічних проблем і втому від війни.

«Щоб зібрати ту саму суму пожертвувань, нам доведеться працювати втричі більше, ніж у попередні роки», — сказав Притула Bloomberg News.

Скорочення пожертвувань сталося у найневідповідніший час для України. З погіршенням ситуації на фронті, непопулярною мобілізацією та постійними відключеннями електрики настрої в суспільстві стають все важчими. Страх, що майбутній президент США Трамп може скоротити підтримку або змусити Київ до небажаного миру, лише додає тривоги, пише видання.

Більшість приватних благодійних організацій повідомляють про суттєве зниження донатів цього року. Притула каже, що пожертвування зменшилися на п’яту частину, а інші організації відчувають ще гіршу ситуацію — деякі зазнали навіть десятикратного зменшення внесків.

Ці фонди закривають лише частку потреб армії. Наприклад, фонд Притули зібрав цього року 1,4 млрд грн, тоді як загальний військовий бюджет країни перевищує $50 млрд. Проте донати залишаються важливим ресурсом, що доповнює державне фінансування. З їх допомогою волонтери швидко закуповують необхідне — від одягу до автомобілів і розвідувальних дронів.

Падіння донатів стурбувало волонтерів. Згідно з публічними даними, найбільша військова благодійна організація України — фонд «Повернись живим» — зіткнулася зі зменшенням пожертвувань приблизно на 15%.

Можливими причинами падіння сум Притула називає економічну боротьбу, включно з важким життям під час відключень електроенергії.

«Цього літа, під час відключень електроенергії, потреба в пожертвах конкурувала з необхідністю купити генератор», — сказав він.

Згідно з серпневим опитуванням, проведеним київським Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Центром Разумкова, більше половини українців заявили, що продовжують жертвувати на армію, більше третини сказали, що скоротили свої донати з минулого року.

Reactive Post, ще одна благодійна організація, повідомила, що пожертвування цього року скоротилися більш ніж на 40% порівняно з тим же періодом 2023 року. Більшість донорів сьогодні - це ті, хто робив внески раніше.

«Армія SOS», яка збирає кошти на оборонне програмне забезпечення для військових частин, зафіксувала десятикратне зменшення пожертвувань порівняно з минулим роком, повідомила волонтер Ганна Морозова.

Морозова вважає за краще не називати настрій українців «втомою». За її словами, ті, хто жертвує менше або припинив жертвувати, «звикли» до війни, сприймаючи її як щось, що ведеться далеко від їхнього повсякденного життя.

Оскільки все багато українців пішли в армію, їхні родини та друзі стали більш прагматичними у тому, як вони роблять пожертвування, сказала Морозова. Багато хто надсилає допомогу напряму, а не через волонтерські благодійні організації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+74
asdf2024
asdf2024
13 листопада 2024, 14:45
#
Народ ну вы чё, скинтесь ещё на пару квартир Сергею Притуле…
+
+59
h1ldebrand
h1ldebrand
13 листопада 2024, 15:04
#
Так военные сами ж говорили что им донаты от ухылянтов не нужны.
+
+58
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
13 листопада 2024, 15:17
#
Думаю донати б не падали, якби попадали певні голови і посади. Смішно виглядає, коли спершу показують як в чергового казнокрада знаходять якусь неймовірну суму валюти, а потім він уникає будь-яких покарань ще й отримує якісь виплати з бюджету за «вимушені прогули» або «неправомірне звільнення». За таких умов морально не правильно в людей просити якісь пожертви.
+
+48
paff
paff
13 листопада 2024, 15:29
#
Результат бусификации
+
0
Три літри
Три літри
13 листопада 2024, 16:07
#
Гетманцев має пишатись своїми результатами
+
+26
Genna Smatko
Genna Smatko
13 листопада 2024, 16:17
#
СКАЖЕМ ДРУЖНО СПАСИБО ТЦК. НА РАБОТУ НЕ ХОДИМ, А СООТВЕТСТВЕННО И НЕ ДОНАТИМ.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
13 листопада 2024, 16:54
#
Готов донатить только после того как хотябы Зеленский свое многомиллионное состояние на армию спустит, не говоря уже про квартал, Раду, ТЦК и прочих
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