Українці стали менше донатити на армію — Bloomberg

Приватні пожертвування на військові потреби України різко впали, що свідчить про те, що готовність українців робити внесок в оборону слабшає, оскільки змучена війною нація насторожено дивиться в майбутнє після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Про це повідомляє Bloomberg.

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У 2022 році пожертвування на благодійний фонд Сергія Притули були настільки великими, що можна було купити супутник для Міноборони. Але цього року він бачить протилежну тенденцію: українці стали ощадливішими у фінансуванні військових зусиль, що відображає зростання економічних проблем і втому від війни.

«Щоб зібрати ту саму суму пожертвувань, нам доведеться працювати втричі більше, ніж у попередні роки», — сказав Притула Bloomberg News.

Скорочення пожертвувань сталося у найневідповідніший час для України. З погіршенням ситуації на фронті, непопулярною мобілізацією та постійними відключеннями електрики настрої в суспільстві стають все важчими. Страх, що майбутній президент США Трамп може скоротити підтримку або змусити Київ до небажаного миру, лише додає тривоги, пише видання.

Більшість приватних благодійних організацій повідомляють про суттєве зниження донатів цього року. Притула каже, що пожертвування зменшилися на п’яту частину, а інші організації відчувають ще гіршу ситуацію — деякі зазнали навіть десятикратного зменшення внесків.

Ці фонди закривають лише частку потреб армії. Наприклад, фонд Притули зібрав цього року 1,4 млрд грн, тоді як загальний військовий бюджет країни перевищує $50 млрд. Проте донати залишаються важливим ресурсом, що доповнює державне фінансування. З їх допомогою волонтери швидко закуповують необхідне — від одягу до автомобілів і розвідувальних дронів.

Падіння донатів стурбувало волонтерів. Згідно з публічними даними, найбільша військова благодійна організація України — фонд «Повернись живим» — зіткнулася зі зменшенням пожертвувань приблизно на 15%.

Можливими причинами падіння сум Притула називає економічну боротьбу, включно з важким життям під час відключень електроенергії.

«Цього літа, під час відключень електроенергії, потреба в пожертвах конкурувала з необхідністю купити генератор», — сказав він.

Згідно з серпневим опитуванням, проведеним київським Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Центром Разумкова, більше половини українців заявили, що продовжують жертвувати на армію, більше третини сказали, що скоротили свої донати з минулого року.

Reactive Post, ще одна благодійна організація, повідомила, що пожертвування цього року скоротилися більш ніж на 40% порівняно з тим же періодом 2023 року. Більшість донорів сьогодні - це ті, хто робив внески раніше.

«Армія SOS», яка збирає кошти на оборонне програмне забезпечення для військових частин, зафіксувала десятикратне зменшення пожертвувань порівняно з минулим роком, повідомила волонтер Ганна Морозова.

Морозова вважає за краще не називати настрій українців «втомою». За її словами, ті, хто жертвує менше або припинив жертвувати, «звикли» до війни, сприймаючи її як щось, що ведеться далеко від їхнього повсякденного життя.

Оскільки все багато українців пішли в армію, їхні родини та друзі стали більш прагматичними у тому, як вони роблять пожертвування, сказала Морозова. Багато хто надсилає допомогу напряму, а не через волонтерські благодійні організації.