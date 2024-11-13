Новостворене міністерство при адміністрації Трампа очолять Маск і Рамасвамі

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав Ілона Маска та Вівека Рамасвамі для керівництва нового Міністерства з підвищення ефективності уряду (DOGE), поклавши на двох бізнесменів відповідальність за обіцяну ініціативу щодо зменшення регулювання, скорочення бюрократії та витрат у всій системі уряду. Про це повідомила команда Трампа.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий орган буде взаємодіяти з Білим домом і Адміністративно-бюджетним управлінням з метою реалізації масштабної реформи.

Згідно з планами Трампа, до 4 липня 2026 року, коли США відзначатимуть 250-річчя прийняття Декларації незалежності, уряд стане більш компактним та ефективним.

Зазначимо, що абревіатура нового департаменту, DOGE, також є назвою криптовалюти Dogecoin, яку Маск активно просував.

Читайте також: Біткоїн досяг $89 000 і обійшов срібло за капіталізацією, Dogecoin за тиждень зріс на 150%

Чим буде займатися нове міністерство

Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк назвав задачі Міністерства з підвищення ефективності уряду США.

Аудит державних установ:

Планує провести комплексний огляд усіх державних агентств з метою виявлення дублювання функцій та завдань.

Пропонує скоротити або об'єднати деякі відділи, щоб уникнути дублювання та зменшити витрати.

Скорочення бюрократії:

Планує значно скоротити кількість державних службовців та впровадити нові методи управління, щоб зробити уряд менш громіздким.

Скорочення буде проведене «гуманним способом». Це передбачає виплати звільненим працівникам протягом двох років, щоб допомогти їм знайти роботу в приватному секторі.

Дерегуляція та спрощення правил:

Планує спростити регуляторні вимоги та зменшити кількість правил, які, на його думку, стримують бізнес та інновації. Він проводить аналогію з грою у спорт: «Вам потрібні судді, але не більше, ніж гравців».

Введення обмежень на терміни служби чиновників, щоб уникнути створення постійної бюрократії, яка може втратити зв’язок з потребами суспільства.

Підтримка підприємництва:

Планує відкривати державні установи та відомства для співпраці з інноваційними компаніями та стартапами, зокрема в галузі оборонних технологій.

Зниження витрат та оптимізація роботи: