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13 листопада 2024, 9:24

Новостворене міністерство при адміністрації Трампа очолять Маск і Рамасвамі

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав Ілона Маска та Вівека Рамасвамі для керівництва нового Міністерства з підвищення ефективності уряду (DOGE), поклавши на двох бізнесменів відповідальність за обіцяну ініціативу щодо зменшення регулювання, скорочення бюрократії та витрат у всій системі уряду. Про це повідомила команда Трампа.

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав Ілона Маска та Вівека Рамасвамі для керівництва нового Міністерства з підвищення ефективності уряду (DOGE), поклавши на двох бізнесменів відповідальність за обіцяну ініціативу щодо зменшення регулювання, скорочення бюрократії та витрат у всій системі уряду.
Колаж: "Мінфін"

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Новий орган буде взаємодіяти з Білим домом і Адміністративно-бюджетним управлінням з метою реалізації масштабної реформи.

Згідно з планами Трампа, до 4 липня 2026 року, коли США відзначатимуть 250-річчя прийняття Декларації незалежності, уряд стане більш компактним та ефективним.

Зазначимо, що абревіатура нового департаменту, DOGE, також є назвою криптовалюти Dogecoin, яку Маск активно просував.

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Чим буде займатися нове міністерство

Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк назвав задачі Міністерства з підвищення ефективності уряду США.

Аудит державних установ:

  • Планує провести комплексний огляд усіх державних агентств з метою виявлення дублювання функцій та завдань.
  • Пропонує скоротити або об'єднати деякі відділи, щоб уникнути дублювання та зменшити витрати.

Скорочення бюрократії:

  • Планує значно скоротити кількість державних службовців та впровадити нові методи управління, щоб зробити уряд менш громіздким.
  • Скорочення буде проведене «гуманним способом». Це передбачає виплати звільненим працівникам протягом двох років, щоб допомогти їм знайти роботу в приватному секторі.

Дерегуляція та спрощення правил:

  • Планує спростити регуляторні вимоги та зменшити кількість правил, які, на його думку, стримують бізнес та інновації. Він проводить аналогію з грою у спорт: «Вам потрібні судді, але не більше, ніж гравців».
  • Введення обмежень на терміни служби чиновників, щоб уникнути створення постійної бюрократії, яка може втратити зв’язок з потребами суспільства.

Підтримка підприємництва:

  • Планує відкривати державні установи та відомства для співпраці з інноваційними компаніями та стартапами, зокрема в галузі оборонних технологій.

Зниження витрат та оптимізація роботи:

  • Маск має намір провести перегляд бюджету федеральних агентств та впровадити заходи для зменшення витрат.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Strain
Strain
13 листопада 2024, 9:37
#
Хорошие инициативы абы были адекватно проведены.
Когда-то на Криворожстали (ныне Арселор миттал) после его покупки пришли индусы и решили провести аудит. На одного рабочего оказалось 3 начальника. И это была не иерархия начальства, а именно 3 равнозначных начальника. Уволили 2 из 3. Хорошо ли это — для людей нет. Для производства — да.
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