Новообраний президент США Дональд Трамп обрав Ілона Маска та Вівека Рамасвамі для керівництва нового Міністерства з підвищення ефективності уряду (DOGE), поклавши на двох бізнесменів відповідальність за обіцяну ініціативу щодо зменшення регулювання, скорочення бюрократії та витрат у всій системі уряду. Про це повідомила команда Трампа.
Новостворене міністерство при адміністрації Трампа очолять Маск і Рамасвамі
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Новий орган буде взаємодіяти з Білим домом і Адміністративно-бюджетним управлінням з метою реалізації масштабної реформи.
Згідно з планами Трампа, до 4 липня 2026 року, коли США відзначатимуть 250-річчя прийняття Декларації незалежності, уряд стане більш компактним та ефективним.
Зазначимо, що абревіатура нового департаменту, DOGE, також є назвою криптовалюти Dogecoin, яку Маск активно просував.
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Чим буде займатися нове міністерство
Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк назвав задачі Міністерства з підвищення ефективності уряду США.
Аудит державних установ:
- Планує провести комплексний огляд усіх державних агентств з метою виявлення дублювання функцій та завдань.
- Пропонує скоротити або об'єднати деякі відділи, щоб уникнути дублювання та зменшити витрати.
Скорочення бюрократії:
- Планує значно скоротити кількість державних службовців та впровадити нові методи управління, щоб зробити уряд менш громіздким.
- Скорочення буде проведене «гуманним способом». Це передбачає виплати звільненим працівникам протягом двох років, щоб допомогти їм знайти роботу в приватному секторі.
Дерегуляція та спрощення правил:
- Планує спростити регуляторні вимоги та зменшити кількість правил, які, на його думку, стримують бізнес та інновації. Він проводить аналогію з грою у спорт: «Вам потрібні судді, але не більше, ніж гравців».
- Введення обмежень на терміни служби чиновників, щоб уникнути створення постійної бюрократії, яка може втратити зв’язок з потребами суспільства.
Підтримка підприємництва:
- Планує відкривати державні установи та відомства для співпраці з інноваційними компаніями та стартапами, зокрема в галузі оборонних технологій.
Зниження витрат та оптимізація роботи:
- Маск має намір провести перегляд бюджету федеральних агентств та впровадити заходи для зменшення витрат.
Коментарі - 1
Когда-то на Криворожстали (ныне Арселор миттал) после его покупки пришли индусы и решили провести аудит. На одного рабочего оказалось 3 начальника. И это была не иерархия начальства, а именно 3 равнозначных начальника. Уволили 2 из 3. Хорошо ли это — для людей нет. Для производства — да.